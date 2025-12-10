Las zonas de Boca y River en la Liga Profesional: por qué el Xeneize fue "perjudicado"

Hasta allí, la diferencia era leve y podía entenderse como producto natural del sorteo. Sin embargo, el verdadero quiebre apareció al momento de conocer el interzonal de cada equipo.

A Boca le tocó enfrentar a Racing , uno de sus clásicos históricos y rival directo en la pelea por clasificaciones y títulos.

River, en cambio, jugará ante Vélez, un rival exigente pero que no es considerado clásico.

A eso se suma que, al disputarse dos torneos y dos Superclásicos —uno por cada certamen—, el calendario del Xeneize queda configurado con una carga mucho más intensa.

Así, Boca afrontará:

San Lorenzo (x2)

Independiente (x2)

Racing (x2, por interzonales)

River (x2)

Total: 8 clásicos.

River deberá enfrentar:

Racing (x2)

Boca (x2)

Total: 4 clásicos.

Qué impacto puede tener esta diferencia en la tabla anual y en la clasificación a las copas

La discusión no se limita al atractivo de los partidos o al desgaste emocional: hay un aspecto deportivo que preocupa. En los últimos años, la tabla anual se volvió determinante para clasificar a copas internacionales, especialmente a la Copa Libertadores. Para Boca y River, que no vienen de temporadas con títulos abundantes, sumar puntos en todas las competencias se vuelve una necesidad.

En 2025, por ejemplo, Boca obtuvo su boleto a la Libertadores por haber terminado segundo en la tabla acumulada, mientras que River debió conformarse con un lugar en la Copa Sudamericana tras finalizar cuarto. Es decir: cada partido cuenta, y un calendario más exigente podría inclinar la balanza.

La idea de “ocho clásicos” frente a “cuatro clásicos” implica potencialmente más desgaste, mayor presión y un número superior de partidos de máxima complejidad para Boca. Si bien los clásicos pueden ser oportunidades para sumar puntos de alto impacto, también son partidos difícilmente previsibles, donde una mala racha puede complicar toda una temporada.

Cómo quedaron conformadas las zonas del Apertura y Clausura 2026

Zona A

Boca

Defensa y Justicia

Vélez

Deportivo Riestra

Lanús

Talleres

Instituto

Estudiantes (LP)

Platense

Gimnasia de Mendoza

San Lorenzo

Independiente

Newell’s

Unión

Central Córdoba

Zona B

River

Atlético Tucumán

Aldosivi

Barracas Central

Gimnasia LP

Estudiantes de Río Cuarto

Banfield

Argentinos Juniors

Racing

Rosario Central

Huracán

Independiente Rivadavia (Mendoza)

Belgrano

Sarmiento

Tigre

Qué se puede esperar de los clásicos en 2026

El calendario promete un año caliente. Boca tendrá una maratón de duelos históricos que pueden definir buena parte de su temporada. River, con un fixture más equilibrado, deberá aprovechar esa ventaja para no repetir lo ocurrido en 2025.

Mientras tanto, la discusión seguirá abierta: ¿es justo que un equipo dispute el doble de clásicos que su principal rival? ¿Debe equilibrarse en próximas ediciones? La Liga Profesional, por ahora, mantiene que el sorteo fue transparente y que la distribución fue producto del azar.

Lo que sí está claro es que el 2026 se perfila como un año cargado de tensión, emoción y partidos de alto voltaje para los dos gigantes del fútbol argentino.