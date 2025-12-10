En vivo Radio La Red
Las zonas de Boca y River en la Liga Profesional: por qué el Xeneize fue "perjudicado"

Con el sorteo ya oficializado, Boca y River conocieron sus zonas para los torneos Apertura y Clausura 2026. La diferencia que dejó al Xeneize con un calendario significativamente más exigente.

El sorteo de las zonas para los torneos Apertura y Clausura de la Liga Profesional 2026 no tardó en abrir una polémica que rápidamente se instaló en redes sociales, en los debates televisivos y entre los propios hinchas de los dos clubes más grandes del país. Con la distribución de los 30 equipos en dos grupos de 15, se conoció la conformación de cada zona y, con ella, un detalle que generó ruido: la diferencia en la cantidad de clásicos que enfrentarán Boca y River durante el año.

Boca quedó ubicado en la Zona A, mientras que River integrará la Zona B. Pero más allá del reparto lógico de instituciones entre ambos grupos, la controversia surgió cuando se hizo evidente que el fixture del Xeneize lo obliga a jugar ocho clásicos entre la totalidad de los dos torneos, mientras que el Millonario deberá afrontar solo cuatro. La disparidad, aseguran algunos dirigentes y especialistas, no es menor: los clásicos, más allá de la jerarquía de los planteles, suelen condicionar rendimientos, ritmos competitivos y posiciones en las tablas.

Por qué Boca jugará más clásicos que River en la Liga Profesional 2026

El punto clave está en dos decisiones del sorteo: la conformación de cada zona y los interzonales.

En la Zona A, Boca comparte grupo con Independiente y San Lorenzo, dos de los otros grandes del fútbol argentino. River, por su parte, cayó en la Zona B, donde solo tiene a Racing como rival grande. La distribución, si bien llamó la atención, responde a una lógica matemática inevitable: con cinco grandes, uno de los grupos debía contener tres.

Hasta allí, la diferencia era leve y podía entenderse como producto natural del sorteo. Sin embargo, el verdadero quiebre apareció al momento de conocer el interzonal de cada equipo.

  • A Boca le tocó enfrentar a Racing, uno de sus clásicos históricos y rival directo en la pelea por clasificaciones y títulos.

  • River, en cambio, jugará ante Vélez, un rival exigente pero que no es considerado clásico.

A eso se suma que, al disputarse dos torneos y dos Superclásicos —uno por cada certamen—, el calendario del Xeneize queda configurado con una carga mucho más intensa.

Así, Boca afrontará:

  • San Lorenzo (x2)

  • Independiente (x2)

  • Racing (x2, por interzonales)

  • River (x2)

Total: 8 clásicos.

River deberá enfrentar:

  • Racing (x2)

  • Boca (x2)

Total: 4 clásicos.

Qué impacto puede tener esta diferencia en la tabla anual y en la clasificación a las copas

La discusión no se limita al atractivo de los partidos o al desgaste emocional: hay un aspecto deportivo que preocupa. En los últimos años, la tabla anual se volvió determinante para clasificar a copas internacionales, especialmente a la Copa Libertadores. Para Boca y River, que no vienen de temporadas con títulos abundantes, sumar puntos en todas las competencias se vuelve una necesidad.

En 2025, por ejemplo, Boca obtuvo su boleto a la Libertadores por haber terminado segundo en la tabla acumulada, mientras que River debió conformarse con un lugar en la Copa Sudamericana tras finalizar cuarto. Es decir: cada partido cuenta, y un calendario más exigente podría inclinar la balanza.

La idea de “ocho clásicos” frente a “cuatro clásicos” implica potencialmente más desgaste, mayor presión y un número superior de partidos de máxima complejidad para Boca. Si bien los clásicos pueden ser oportunidades para sumar puntos de alto impacto, también son partidos difícilmente previsibles, donde una mala racha puede complicar toda una temporada.

Cómo quedaron conformadas las zonas del Apertura y Clausura 2026

Zona A

  • Boca

  • Defensa y Justicia

  • Vélez

  • Deportivo Riestra

  • Lanús

  • Talleres

  • Instituto

  • Estudiantes (LP)

  • Platense

  • Gimnasia de Mendoza

  • San Lorenzo

  • Independiente

  • Newell’s

  • Unión

  • Central Córdoba

Zona B

  • River

  • Atlético Tucumán

  • Aldosivi

  • Barracas Central

  • Gimnasia LP

  • Estudiantes de Río Cuarto

  • Banfield

  • Argentinos Juniors

  • Racing

  • Rosario Central

  • Huracán

  • Independiente Rivadavia (Mendoza)

  • Belgrano

  • Sarmiento

  • Tigre

Qué se puede esperar de los clásicos en 2026

El calendario promete un año caliente. Boca tendrá una maratón de duelos históricos que pueden definir buena parte de su temporada. River, con un fixture más equilibrado, deberá aprovechar esa ventaja para no repetir lo ocurrido en 2025.

Mientras tanto, la discusión seguirá abierta: ¿es justo que un equipo dispute el doble de clásicos que su principal rival? ¿Debe equilibrarse en próximas ediciones? La Liga Profesional, por ahora, mantiene que el sorteo fue transparente y que la distribución fue producto del azar.

Lo que sí está claro es que el 2026 se perfila como un año cargado de tensión, emoción y partidos de alto voltaje para los dos gigantes del fútbol argentino.

