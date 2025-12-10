En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

El inesperado posteo de Franco Colapinto para despedir la temporada de la Fórmula 1

El piloto argentino terminó su primera temporada en la Fórmula 1 con Alpine y compartió un mensaje particular en redes sociales. Mirá.

El inesperado posteo de Franco Colapinto para despedir la temporada de la Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin y dejó un profundo contraste entre los festejos de Lando Norris, consagrado campeón del mundo por primera vez, y el cierre difícil que vivió Franco Colapinto, quien completó el año con un desempeño limitado por el rendimiento del Alpine. Sin embargo, el argentino convirtió ese final en un punto de partida: no solo fue ratificado como piloto titular para 2026, sino que le dejó a sus seguidores un mensaje especial cargado de expectativa por lo que viene.

GP de Abu Dhabi: grilla de largada, posiciones del campeonato y la última carrera de Colapinto en 2025
GP de Abu Dhabi: grilla de largada, posiciones del campeonato y la última carrera de Colapinto en 2025
colapintooo

El joven de 22 años utilizó una historia de Instagram para despedir su primera campaña completa en la categoría. Allí volvió a compartir la última publicación que había realizado tras el Gran Premio de Abu Dhabi, pero esta vez le sumó dos emojis —uno de manos rezando y otro de saludo— junto a la frase: “Ya llega el 26, vamos”. Un mensaje breve, directo y con una carga emocional evidente, que rápidamente llamó la atención de los fanáticos argentinos.

Lo más llamativo de la publicación fue, nuevamente, la música elegida. Colapinto acompaña cada mensaje importante con una canción, y en esta ocasión seleccionó “Olvídala”, de Los Palmeras. La elección no pasó desapercibida entre los seguidores, que la interpretaron como una despedida simbólica del auto de Alpine, que le presentó grandes dificultades a lo largo del año. En reiteradas oportunidades, el argentino explicó que el monoplaza no le ofrecía el nivel de competitividad necesario para pelear en la zona media.

colapinto_alpine_lospalmeras

La referencia musical tiene un contexto adicional: en 2026 la Fórmula 1 implementará un cambio importante en el diseño de los monoplazas. Será un nuevo punto de partida para todos los equipos y una oportunidad para que Colapinto pueda finalmente mostrar su nivel como piloto titular, ahora en igualdad de condiciones con la nueva generación de autos.

¿Cómo terminó Franco Colapinto la última carrera del año en la Fórmula 1?

Colapinto cerró la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi con un resultado amargo. Terminó en el último lugar de la clasificación, mientras que su compañero, Pierre Gasly, finalizó 19°. La escudería francesa volvió a mostrar las mismas limitaciones que arrastró durante gran parte del calendario.

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima vez que Colapinto se suba a un Fórmula 1 será en el inicio de la temporada 2026. El calendario marca que el campeonato comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

La publicación del argentino condensa todo lo que fue su 2025: un año desafiante, sin grandes resultados, pero con la recompensa más importante para su futuro deportivo —la continuidad como piloto titular— y una ilusión renovada por lo que vendrá. Con un auto completamente nuevo para la próxima temporada y un rol protagónico asegurado en Alpine, Colapinto ya mira hacia adelante. Su mensaje en redes, simple y directo, confirma que su verdadero objetivo empieza recién ahora.

