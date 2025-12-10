El inesperado posteo de Franco Colapinto para despedir la temporada de la Fórmula 1

¿Cómo terminó Franco Colapinto la última carrera del año en la Fórmula 1?

Colapinto cerró la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi con un resultado amargo. Terminó en el último lugar de la clasificación, mientras que su compañero, Pierre Gasly, finalizó 19°. La escudería francesa volvió a mostrar las mismas limitaciones que arrastró durante gran parte del calendario.

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima vez que Colapinto se suba a un Fórmula 1 será en el inicio de la temporada 2026. El calendario marca que el campeonato comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

La publicación del argentino condensa todo lo que fue su 2025: un año desafiante, sin grandes resultados, pero con la recompensa más importante para su futuro deportivo —la continuidad como piloto titular— y una ilusión renovada por lo que vendrá. Con un auto completamente nuevo para la próxima temporada y un rol protagónico asegurado en Alpine, Colapinto ya mira hacia adelante. Su mensaje en redes, simple y directo, confirma que su verdadero objetivo empieza recién ahora.