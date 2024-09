La advertencia del padre de Oriana Sabatini a Paulo Dybala si se va a jugar a Boca

Osvaldo Sabatini, suegro de Dybala y reconocido hincha de River, no perdió la oportunidad de ponerle humor a la situación y marcó la cancha. En una entrevista con Radio Mitre, entre risas, lanzó: "Paredes le taladra la cabeza. Yo le dije que, si viene a jugar a Boca, va a haber un problema serio en la familia". Su advertencia, en tono de broma, hace referencia al vínculo que tiene Dybala con Paredes, quien reconoció en más de una ocasión que está trabajando para convencer a su compañero de dar el salto a Boca.

"Lo estoy volviendo loco a Paulo. Lo quiero traer conmigo, pero se me va a hacer difícil. Él salió de Instituto y no sé si quiere volver a Argentina", comentó Paredes en una reciente entrevista con OLGA, en la que además reveló cómo vieron juntos la final de la Copa Libertadores. "Mi hijo se puso a llorar y le dije que se quede tranquilo, que papá iba a volver con el tío Paulo. Se rió", contó el volante central, entusiasmando aún más a los fanáticos.

No obstante, Sabatini no dudó en frenar las especulaciones sobre un posible regreso de Dybala a Argentina: "Me parece que no vuelve al fútbol argentino. Todavía tiene dos años en la Roma, y si sigue jugando bien, lo van a seguir buscando de Europa". Con esa sentencia, aunque en tono de broma, el suegro de la "Joya" calmó, al menos por ahora, las expectativas de los hinchas xeneizes.