La INESPERADA revelación de Dybala luego de usar la 10 de Messi: "No sabía si..."

Llevar la mítica camiseta 10 no fue un peso para Dybala, sino una fuente de inspiración. En tan solo unos minutos, logró coronar una actuación perfecta al marcar el tercer gol de la noche, sellando la victoria albiceleste. La jugada fue el broche de oro en una noche que incluyó la emotiva despedida de Ángel Di María y los festejos de la Copa América frente al público local.

La revelación de Dybala luego de usar la 10 de Messi en la Selección Argentina

Al finalizar el partido, Dybala habló sobre lo especial que fue llevar la camiseta de Messi: “Poder volver, estar acá con mis compañeros, con nuestra gente espectacular que apoya un montón... Especial, sé que no es mi remera, todos sabemos que es la remera de Leo, pero traté de representarla de la mejor forma, de entrar para dar lo mejor y creo que lo pude hacer", declaró en diálogo con TyC Sports.

El delantero también explicó cómo fue la decisión de usar el mítico dorsal: “Fue una decisión del cuerpo técnico. Algunos chicos decían que tenía que ser yo… No sabía si aceptarla o no porque es una responsabilidad”.

Dybala cerró sus declaraciones refiriéndose a su regreso a la selección tras no haber sido convocado para la última Copa América: “Pensé que no iba a estar, pensé que no iba a volver... Me tocó volver, me tocó jugar, así que uno cuando se pone esta camiseta tiene que dar lo mejor”.

Así, la "Joya" no solo volvió a brillar con la Albiceleste, sino que también supo estar a la altura del legendario número 10 en una noche inolvidable para él y para todos los hinchas argentinos.