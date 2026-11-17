Por un lado, resurgieron versiones sobre un supuesto vínculo que la China Suárez habría mantenido con otro futbolista en el pasado, antes de iniciar su relación con Icardi. La información volvió a poner bajo la lupa el recordado viaje de la actriz a París en 2021, cuando se produjo el encuentro con Icardi y que desencadenó el Wandagate.

Pero ese no fue el único frente de conflicto. La tensión entre Wanda, Icardi y la China escaló todavía más después del episodio del 6 de noviembre en Nordelta, cuando se produjo un fuerte enfrentamiento entre las partes. Días después, filtraron videos y audios del episodio en los que se escuchan insultos y amenazas de Wanda hacia la actriz, entre ellos la frase: "Te voy a matar. Te mato yo a palos".

A raíz de la difusión de esas imágenes, la China decidió recurrir a la Justicia y este martes su abogado, Agustín Rodríguez, confirmó que la denuncia contra la conductora por amenazas ya había sido presentada. Además, anticipó que solicitarán una prohibición de acercamiento para resguardar a su representada.

Qué dijo la China Suárez sobre un fuerte rumor sobre su pasado amoroso

La China Suárez se volcó a sus redes sociales para expresar su indignación frente a las versiones que circularon sobre su vida privada y lanzó un fuerte mensaje contra la prensa. Desde sus historias de Instagram, la actriz fue contundente: “Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”.

En otro tramo de su descargo, la actriz endureció sus críticas y apuntó directamente contra el periodismo de nuestro país: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”.

Además, cuestionó el tratamiento que los medios le dieron al tema y, aunque evitó mencionar a Wanda Nara, dejó entrever su malestar por lo que considera una operación para perjudicarla y desviar la atención del video en el que la empresaria la insulta. En ese sentido, manifestó: “Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante. La mayoría de los medios son una mafia, si no estás con ellos, no obedeces, o no pasas sobres, te ensucian”.

La reacción de la actriz se produjo después de que Ángel de Brito revelara una información vinculada con su pasado sentimental. En su programa de streaming Ángel Responde, por Bondi, el periodista contó que una fuente le habría hablado de un supuesto encuentro entre la China y un futbolista de la Selección Argentina. El dato que despertó mayor repercusión fue que el deportista actualmente juega en Boca Juniors, por lo que las especulaciones apuntaron rápidamente a Leandro Paredes.