De acuerdo con el reparto oficial dispuesto por la Conmebol, ambas instituciones recibieron un cupo inicial de 12 mil ubicaciones a un valor de 90 dólares cada una. Tras completarse las distintas etapas de expendio, el Xeneize agotó por completo la disponibilidad asignada en el Sector Norte del estadio. En la vereda opuesta, el conjunto brasileño —que arriba a la cita continental en medio de un presente futbolístico adverso— todavía no logró cubrir su parcialidad en el Sector Sur, donde hasta el momento se adquirieron entre siete mil y ocho mil tickets.