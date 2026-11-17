Cerca de cinco mil kilómetros —medidos en línea recta y en avión— separan La Bombonera del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, escenario donde el próximo sábado se definirá la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Sin embargo, la distancia geográfica no representa un obstáculo para el público azul y oro: Boca Juniors ya dejó en claro que jugará prácticamente como local en Colombia, respaldado por una demanda masiva de localidades que promete teñir las tribunas de azul y oro.