En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial 2026
Estados Unidos
Mundial 2026

La dura decisión que tomó Estados Unidos contra una hinchada de cara al Mundial 2026

Los Estados Unidos, como país soberano, se guarda la potestad de los controles de migraciones. Más allá de que se trate de un torneo mundial organizado por la FIFA - que reconoce más asociaciones que países - los funcionarios de migraciones pueden sorprender a más de uno.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Banner Seguinos en google DESK
La hinchada de Irán y una resolución de los Estados Unidos ante el mundial (Foto: Reuters)

La hinchada de Irán y una resolución de los Estados Unidos ante el mundial (Foto: Reuters)

El Mundial 2026 será organizado por la FIFA, pero la última palabra sobre quién puede cruzar la frontera la sigue teniendo Estados Unidos. Hay permisos especiales para los jugadores, el cuerpo técnico y sus colaboradores y algunas autoridades. Pero eso no incluye a otras personas. Y mucho menos, a los hinchas. Ellos - nosotros - tienen y tenemos que pasar por todos los procedimientos habituales para poder ingresar a los Estados Unidos. No sólo el pasaporte, sino en los casos en que sea necesario, solicitar una visa y una entrevista en la que demostrar que uno tiene "respaldo" para viajar, permanecer y motivos para regresar a su país (como por ejemplo, propiedades y un trabajo estable).

Leé también Alerta en la Selección a 8 días del Mundial: los jugadores lesionados que preocupan a Scaloni
alerta en la seleccion a 8 dias del mundial: los jugadores lesionados que preocupan a scaloni

Así y todo, eso no basta. El agente de migraciones puede disponer un mayor control de cada visitante y hasta rechazar el ingreso a los Estados Unidos. Además, por motivos de seguridad y ser aliados o vistos como potenciales amenazas, hay una lista de países desde los que no se puede viajar a los Estados Unidos.

Embed

Por supuesto, en esa lista de 29 países está Irán. Con la selección se aclaró que podría viajar y participar del Mundial. Por una decisión propia, Irán está concentrada en México y viajará a los Estados Unidos para cada partido. En cambio para los hinchas es otro el panorama.

Por ser Irán un "país prohibido", los hinchas de ese país no podrán viajar a los Estados Unidos. No importa lo que hagan o quieran demostrar al iniciar un trámite para la visa. Un ciudadano iraní no puede ingresar en los Estados Unidos. Eso es lo que le pasará a los hinchas en esta edición de la Copa del Mundo.

Irán tiene 93 millones de personas, es uno de los más poblados del mundo. Un cálculo estadístico permite suponer que varios podrían querer ir como hinchas a alentar a su selección. Sin embargo, eso no será posible. La selección nacional saldrá a la cancha y no tendrá el aliento de los suyos. Sólo algunos que decidan - en el estadio - apoyar como muchas veces sucede, al más débil.

LA FIFA en la cancha, en migraciones, Estados unidos

Así de clara es la división de las atribuciones durante este Mundial 2026. Y ya se vio en numerosas situaciones. La última, con el árbitro africano, Omar Abdulkadir Artan, considerado el mejor del continente en el año 2025. Como Somalia está en una lista de "países prohibidos", no puede ingresar a los Estados Unidos. Como no es jugador, directivo o cuerpo técnico de una delegación, la FIFA no puede intervenir. Curioso, pero en ese campo, Gianni Infantino demostró que la FIFA "se durmió". Un árbitro juega los partidos y es fundamental. Especialmente si es bueno. Pero la FIFA se olvidó de garantizarle la misma "inmunidad diplomática" a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de los países.

migraciones
Los hinchas de Irán, afuera de los Estados Unidos. (Foto: A24.com)

Los hinchas de Irán, afuera de los Estados Unidos. (Foto: A24.com)

A un jugador iraquí, las autoridades de migraciones lo retuvieron por 7 horas. Lo confundieron con un posible terrorista, hasta que se aclaró el entuerto y pudo pasar con su delegación.

La lista maldita en Estados Unidos

Los Estados Unidos tienen una lista en revisión de países a los que considera "enemigos" o "sostén de terroristas". En esa lista están:

De acuerdo con la proclamación migratoria vigente de la administración estadounidense que amplió las restricciones de ingreso, estos son los países afectados. Son 19 en total

  • Afganistán
  • Burkina Faso
  • Myanmar (Birmania)
  • Chad
  • República del Congo
  • Guinea Ecuatorial
  • Eritrea
  • Haití
  • Irán
  • Laos
  • Libia
  • Malí
  • Níger
  • Sierra Leona
  • Somalia
  • Sudán del Sur
  • Sudán
  • Siria
  • Yemen

En negrita están destacados tres países que como juegan el mundial, sus jugadores, directivos y cuerpo técnico tienen "inmunidad". Pero en el caso de Somalia, el árbitro fue deportado. Si un hincha iraní quiere ir a ve a su equipo, le pasará lo mismo.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial 2026 Estados Unidos Irán Controles
Notas relacionadas
Trionda, el secreto de la nueva pelota del Mundial 2026 que podría revolucionar al VAR
"Cree en grande": la emotiva campaña de Conmebol que sacude las redes a días del Mundial 2026
Escándalo en el Mundial 2026: Estados Unidos deportó a un árbitro de la FIFA

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar