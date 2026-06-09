La dura decisión que tomó Estados Unidos contra una hinchada de cara al Mundial 2026

Irán tiene 93 millones de personas, es uno de los más poblados del mundo. Un cálculo estadístico permite suponer que varios podrían querer ir como hinchas a alentar a su selección. Sin embargo, eso no será posible. La selección nacional saldrá a la cancha y no tendrá el aliento de los suyos. Sólo algunos que decidan - en el estadio - apoyar como muchas veces sucede, al más débil.

LA FIFA en la cancha, en migraciones, Estados unidos

Así de clara es la división de las atribuciones durante este Mundial 2026. Y ya se vio en numerosas situaciones. La última, con el árbitro africano, Omar Abdulkadir Artan, considerado el mejor del continente en el año 2025. Como Somalia está en una lista de "países prohibidos", no puede ingresar a los Estados Unidos. Como no es jugador, directivo o cuerpo técnico de una delegación, la FIFA no puede intervenir. Curioso, pero en ese campo, Gianni Infantino demostró que la FIFA "se durmió". Un árbitro juega los partidos y es fundamental. Especialmente si es bueno. Pero la FIFA se olvidó de garantizarle la misma "inmunidad diplomática" a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de los países.

migraciones Los hinchas de Irán, afuera de los Estados Unidos. (Foto: A24.com)

A un jugador iraquí, las autoridades de migraciones lo retuvieron por 7 horas. Lo confundieron con un posible terrorista, hasta que se aclaró el entuerto y pudo pasar con su delegación.

La lista maldita en Estados Unidos

Los Estados Unidos tienen una lista en revisión de países a los que considera "enemigos" o "sostén de terroristas". En esa lista están:

De acuerdo con la proclamación migratoria vigente de la administración estadounidense que amplió las restricciones de ingreso, estos son los países afectados. Son 19 en total

Afganistán

Burkina Faso

Myanmar (Birmania)

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Laos

Libia

Malí

Níger

Sierra Leona

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Yemen

En negrita están destacados tres países que como juegan el mundial, sus jugadores, directivos y cuerpo técnico tienen "inmunidad". Pero en el caso de Somalia, el árbitro fue deportado. Si un hincha iraní quiere ir a ve a su equipo, le pasará lo mismo.