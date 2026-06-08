Escándalo en el Mundial 2026: Estados Unidos deportó a un árbitro de la FIFA

Artan recibió la insignia FIFA en 2018 y desde entonces construyó una trayectoria sólida dentro del arbitraje africano. Dirigió en las eliminatorias clasificatorias al Mundial, en la Copa Africana de Naciones y en la Liga de Campeones de la CAF, donde acumuló de manera específica un total de nueve partidos. Los registros estadísticos que avalan sus capacidades técnicas determinan que en total suma seis encuentros de clasificación africana para mundiales y 36 tarjetas amarillas en la Champions continental, sin registrar expulsiones directas en ninguno de esos compromisos. Estos fueron los sólidos números que respaldaron su designación para el torneo más importante del mundo.

Qué otros países tuvieron problemas migratorios en la previa del Mundial 2026

La situación sufrida por el árbitro de 33 años se encuadra dentro de un complejo panorama de restricciones gubernamentales que viene afectando de manera selectiva a diversos componentes de la cita ecuménica.

Su caso no es el único que generó complicaciones migratorias en la previa del torneo. Según reportes, delegaciones de Irak e Irán también habrían enfrentado obstáculos para ingresar a Estados Unidos de cara a la cita mundialista, lo que abre un debate sobre la gestión migratoria en un torneo que se disputa en territorio norteamericano del 11 de junio al 19 de julio, poniendo bajo la lupa de la opinión pública los acuerdos de visados y garantías de libre tránsito.

Qué significa la baja de Artan y qué postura tomó la FIFA

El impacto de esta decisión de las oficinas gubernamentales estadounidenses posee ramificaciones tanto simbólicas como netamente organizativas para el arbitraje de la región africana.

La designación de Artan para el Mundial 2026 tenía un peso simbólico enorme. Somalia no había tenido nunca un árbitro en una Copa del Mundo absoluta y su inclusión en la lista de 52 colegiados seleccionados por FIFA representaba un hito para el arbitraje africano. Frente a la severidad de los acontecimientos de deportación, el panorama es de absoluto hermetismo: ahora, su situación migratoria pone en duda esa participación y la FIFA todavía no se pronunció oficialmente sobre el caso ni sobre los pasos a seguir para resolverlo, instalando la incertidumbre sobre si habrá un reemplazo de urgencia en la lista final de autoridades del certamen.