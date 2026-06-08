En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Conmebol
Mundial 2026
FÚTBOL

"Cree en grande": la emotiva campaña de Conmebol que sacude las redes a días del Mundial 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol presentó de manera oficial su pieza audiovisual insignia para acompañar a los seleccionados de la región en la cita de Norteamérica. Mirá el video.

Banner Seguinos en google DESK
Cree en grande: la emotiva campaña de Conmebol que sacude las redes a días del Mundial 2026

La expectativa por el inicio del torneo de selecciones más importante del planeta entra en su etapa de máxima ebullición, y las autoridades del fútbol continental decidieron encender los motores desde el plano institucional. A tres días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) presentó la campaña audiovisual Cree en Grande, una iniciativa que busca resaltar la pasión, identidad y cultura futbolera de Sudamérica rumbo al torneo.

Leé también Trionda, el secreto de la nueva pelota del Mundial 2026 que podría revolucionar al VAR
La innovadora pelota para el mundial 2026. (Foto: a24.com)

Según los detalles brindados por las autoridades del organismo, la propuesta destaca el legado del continente y reafirma la posición sudamericana como potencia mundial dentro y fuera de la cancha. La pieza principal generó una fuerte repercusión en las plataformas digitales debido a su alta carga emotiva: el lanzamiento de la campaña, encabezado por el presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y la directora de marketing, Claudia Cortázar, generó un importante impacto en redes sociales.

Embed

De qué trata el video de la campaña "Cree en Grande" de Conmebol

El material promocional recopila las vivencias cotidianas y las imágenes más tradicionales de los países de nuestro continente para sintetizar la relación de los hinchas con la pelota.

El video oficial, difundido a días del inicio de la cita mundialista organizada por Estados Unidos, México y Canadá, propone un recorrido por las emociones, costumbres y el sentido de pertenencia que caracteriza a los hinchas sudamericanos. De manera puntual, la pieza muestra imágenes del potrero, calles impregnadas de fútbol, fanáticos ilusionados, recortes de momentos históricos de las selecciones integrantes de la Federación y la unión de los pueblos bajo una misma bandera, elementos que, según la organización, resumen la esencia del fútbol en la región.

Para acompañar el contenido fílmico, el mandatario del organismo continental recurrió a las estadísticas y la historia grande del continente para justificar el lema elegido. “¿Cómo no vamos a creer? Si somos los primeros campeones, la casa de los que más veces levantaron la copa y los últimos en besarla", escribió Domínguez en su cuenta de X junto al video en cuestión.

Qué dijeron las autoridades de Conmebol sobre la identidad sudamericana

Tanto la presidencia como el departamento de comunicación comercial enfatizaron que el fútbol trasciende lo netamente deportivo en esta parte de la geografía mundial, funcionando como un eje de valores sociales.

En palabras de Alejandro Domínguez, recogidas en el comunicado oficial, “el fútbol forma parte de nuestra identidad como sudamericanos. Nos acompaña desde la infancia, nos une en los momentos más importantes y nos enseña valores que trascienden la cancha, como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación y la solidaridad. La pasión con la que vivimos este deporte es única en el mundo, y es precisamente esa pasión la que ha convertido a Sudamérica en la cuna de algunos de los mayores talentos y de las historias más memorables del fútbol universal”.

A su turno, la responsable del área comercial de la confederación detalló las metas simbólicas de la producción: por su parte, Claudia Cortázar remarcó los objetivos de la campaña: “Con esta campaña buscamos capturar la esencia de lo que significa vivir el fútbol en Sudamérica. Es una historia construida desde nuestras emociones, nuestras costumbres y los recuerdos compartidos que nos conectan como región. ‘Cree en Grande’ es mucho más que un concepto; es una invitación a reconocer la fuerza de nuestra identidad, a sentir orgullo por lo que somos y a proyectar al mundo todo aquello que nos hace únicos”.

Cuándo arranca el Mundial 2026 y cuáles son las 6 selecciones sudamericanas clasificadas

La movida publicitaria sirve como antesala logística para un certamen que romperá con todos los esquemas numéricos registrados en las ediciones anteriores de la FIFA. La campaña acompaña la expectativa regional rumbo al torneo, que tendrá su partido inaugural el jueves 11 de junio en la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York.

Las particularidades del cronograma e integrantes de la competencia se resumen en los siguientes puntos aportados por el organismo:

  • Estructura del torneo: Por primera vez, la Copa Mundial contará con la participación de 48 selecciones, que disputarán 104 partidos durante 39 días de competencia.

  • Los representantes de la región: Sudamérica aportará seis representantes directos al certamen, luego de un proceso eliminatorio exigente.

  • Lista de clasificados: Las selecciones clasificadas son Argentina, vigente campeona mundial y líder de la clasificación sudamericana; Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay, quienes intentarán mantener el trofeo ecuménico en las vitrinas del continente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Conmebol Mundial 2026
Notas relacionadas
Franco Colapinto terminó 15° en un accidentado GP de Mónaco que tuvo bandera roja y múltiples incidentes
El mensaje de Franco Colapinto antes del Gran Premio de Mónaco
Lautaro Martínez volvió al gol con la selección y dijo: "Llego muy bien a este Mundial"

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar