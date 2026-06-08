"Cree en grande": la emotiva campaña de Conmebol que sacude las redes a días del Mundial 2026

El video oficial, difundido a días del inicio de la cita mundialista organizada por Estados Unidos, México y Canadá, propone un recorrido por las emociones, costumbres y el sentido de pertenencia que caracteriza a los hinchas sudamericanos. De manera puntual, la pieza muestra imágenes del potrero, calles impregnadas de fútbol, fanáticos ilusionados, recortes de momentos históricos de las selecciones integrantes de la Federación y la unión de los pueblos bajo una misma bandera, elementos que, según la organización, resumen la esencia del fútbol en la región.

Para acompañar el contenido fílmico, el mandatario del organismo continental recurrió a las estadísticas y la historia grande del continente para justificar el lema elegido. “¿Cómo no vamos a creer? Si somos los primeros campeones, la casa de los que más veces levantaron la copa y los últimos en besarla", escribió Domínguez en su cuenta de X junto al video en cuestión.

Qué dijeron las autoridades de Conmebol sobre la identidad sudamericana

Tanto la presidencia como el departamento de comunicación comercial enfatizaron que el fútbol trasciende lo netamente deportivo en esta parte de la geografía mundial, funcionando como un eje de valores sociales.

En palabras de Alejandro Domínguez, recogidas en el comunicado oficial, “el fútbol forma parte de nuestra identidad como sudamericanos. Nos acompaña desde la infancia, nos une en los momentos más importantes y nos enseña valores que trascienden la cancha, como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación y la solidaridad. La pasión con la que vivimos este deporte es única en el mundo, y es precisamente esa pasión la que ha convertido a Sudamérica en la cuna de algunos de los mayores talentos y de las historias más memorables del fútbol universal”.

A su turno, la responsable del área comercial de la confederación detalló las metas simbólicas de la producción: por su parte, Claudia Cortázar remarcó los objetivos de la campaña: “Con esta campaña buscamos capturar la esencia de lo que significa vivir el fútbol en Sudamérica. Es una historia construida desde nuestras emociones, nuestras costumbres y los recuerdos compartidos que nos conectan como región. ‘Cree en Grande’ es mucho más que un concepto; es una invitación a reconocer la fuerza de nuestra identidad, a sentir orgullo por lo que somos y a proyectar al mundo todo aquello que nos hace únicos”.

Cuándo arranca el Mundial 2026 y cuáles son las 6 selecciones sudamericanas clasificadas

La movida publicitaria sirve como antesala logística para un certamen que romperá con todos los esquemas numéricos registrados en las ediciones anteriores de la FIFA. La campaña acompaña la expectativa regional rumbo al torneo, que tendrá su partido inaugural el jueves 11 de junio en la Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva York.

Las particularidades del cronograma e integrantes de la competencia se resumen en los siguientes puntos aportados por el organismo: