Trionda, el secreto de la nueva pelota del Mundial 2026 que podría revolucionar al VAR

Cada duda milimétrica (para un offside) o una jugada de gol dudosa tendrán su respuesta. Será una clara señal que recibirá el VAR y el árbitro principal del partido. El chip tendrá soportes especiales para evitar que altere el peso o el comportamiento aerodinámico del balón. Estarán sincronizados con el sistema tecnológico. El debate está planteado: mejora el juego o si le quita parte de su esencia.

Lo cierto es que en Estados Unidos, México y Canadá rodará una pelota distinta a todas las anteriores: una capaz de enviar datos en tiempo real y que, antes de salir a la cancha, necesitará pasar por el cargador. Como un celular. Sólo que decidirá al próximo campeón del mundo de la FIFA.

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