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Trionda, el secreto de la nueva pelota del Mundial 2026 que podría revolucionar al VAR

La pelota oficial del Mundial 2026 fue presentada por la FIFA con un diseño inspirado en los tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Cánada. Pero su verdadera magia está en el interior.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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La innovadora pelota para el mundial 2026. (Foto: a24.com)

La innovadora pelota para el mundial 2026. (Foto: a24.com)
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Se llama "Trionda" y es muy sofisticada. Tanto, que tiene un mecanismo - un chip de alta tecnología - que le avisará de inmediato al réferi situaciones claves en un partido. Esas que te pueden dejar afuera, eliminado o, al contrario, ser campeón del mundo.

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Durante décadas, una pelota de fútbol fue apenas eso: una pelota. En los últimos mundiales se mejoró su elaboración. En una sola pieza, perfectamente redonda, indeformable. Que no se hace más pesada por el agua y que vivorea por la potencia de los remates.

Ahora llega algo más: fundamental. En este Mundial 2026 se marcará un antes y un después. El nuevo balón oficial de la FIFA, llamado Trionda, incorpora tanta tecnología que deberá cargarse antes de cada partido exactamente igual que un teléfono celular.

Cada duda milimétrica (para un offside) o una jugada de gol dudosa tendrán su respuesta. Será una clara señal que recibirá el VAR y el árbitro principal del partido. El chip tendrá soportes especiales para evitar que altere el peso o el comportamiento aerodinámico del balón. Estarán sincronizados con el sistema tecnológico. El debate está planteado: mejora el juego o si le quita parte de su esencia.

Lo cierto es que en Estados Unidos, México y Canadá rodará una pelota distinta a todas las anteriores: una capaz de enviar datos en tiempo real y que, antes de salir a la cancha, necesitará pasar por el cargador. Como un celular. Sólo que decidirá al próximo campeón del mundo de la FIFA.

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Roberto Adrián Maidana
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