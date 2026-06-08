Alerta en la Selección a 8 días del Mundial: los jugadores lesionados que preocupan a Scaloni

El caso que más atención - y preocupación- genera es el del mediocampista de Boca. Paredes continúa rehabilitándose de la lesión muscular en el isquiotibial que sufrió en el encuentro ante Universidad Católica por la Copa Libertadores y, por ahora, sigue trabajando al margen del grupo. La falta de certezas sobre su evolución encendió las alarmas institucionales: a diferencia de otros compañeros que ya dejaron atrás sus molestias, el volante todavía no logró reincorporarse y, si bien apunta al 16 de junio con Argelia, por ahora no hay certezas de que pueda estar a disposición del entrenador para ese partido.

Ante este escenario complejo, el director técnico lanzó una fuerte advertencia sobre la confección de la nómina definitiva de 26 futbolistas: "Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central. Por eso tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del flaco hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás", confesó Scaloni, dejando en claro que podría haber más modificaciones operativas que la ya conocida salida de Leonardo Balerdi.

Cómo están Julián Álvarez y Dibu Martínez de cara al debut con Argelia

A pesar de que ambos futbolistas arrastran dolencias físicas de consideración tras el cierre de la temporada en el fútbol europeo, el panorama para ellos es sustancialmente más alentador. Dibu Martínez y Julián Álvarez todavía no se sumaron al grupo pero llegarán bien al debut con Argelia.

Por detrás aparece Julián Álvarez. El delantero arrastra una inflamación en el tobillo izquierdo producto de la torcedura sufrida durante las semifinales de la Champions League con Atlético de Madrid. Había recibido el alta, pero le volvió a molestar tras una práctica de fútbol. De todos modos, las previsiones son optimistas: sin embargo, desde el cuerpo técnico transmiten tranquilidad y entienden que llegará sin inconvenientes a la Copa del Mundo.

Por su parte, la situación de Emiliano Martínez es similar. El arquero campeón del mundo continúa con la recuperación de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, una lesión que obliga a mantener ciertos cuidados y una planificación específica de trabajo. La tranquilidad para el cuerpo técnico en los tres palos está garantizada: de todos modos, es un hecho que será titular en el debut mundialista.

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Qué jugadores recuperó la Selección Argentina para los entrenamientos

Más allá de las dudas que persisten en el eje medio, las últimas sesiones de entrenamiento arrojaron alivio para los preparadores físicos de la delegación en Norteamérica.

Dentro de un panorama que empieza a despejarse, las últimas horas también dejaron señales positivas para el cuerpo técnico. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz evolucionaron favorablemente de sus respectivas molestias y ya pudieron reintegrarse a los entrenamientos junto al resto del plantel. La recuperación de los tres permite que la enfermería se vaya vaciando en la recta final de la preparación, devolviéndole opciones de jerarquía al cuerpo técnico para el armado defensivo y creativo de cara al último amistoso del martes.