La salvada de Leandro Paredes que sostuvo a Argentina antes del gol agónico de Enzo Fernández

Cristian Romero descontó de cabeza tras un centro de Messi, el propio capitán marcó el 2-2 pocos minutos después y Enzo Fernández completó la remontada en tiempo de descuento.

La palabra de Paredes sobre el cruce salvador

"No hay muchas palabras para describir lo que pasamos, lo que vivimos, lo que sentimos por jugar con esta camiseta. Volvimos a demostrar que sufriendo damos la cara hasta el final, hasta el último minuto. La verdad que para mí es un orgullo ser parte de esta selección. No tengo otras palabras porque realmente es un placer", afirmó en DSports.

Consultado por la salvada que evitó el tercer gol de Egipto, el mediocampista comentó: "No me di cuenta de la magnitud de esa jugada (el cierre en el final). Estamos para brindarnos al máximo por el equipo".

"La verdad que uno en la cancha cuando pasan este tipo de cosas no se da cuenta de la magnitud quizás, porque lo vivimos momento a momento. Y cuando termina el partido, que los compañeros empiezan a hablar de la jugada, se da cuenta de lo que pasó, pero lo importante es que ganamos, competimos y peleamos hasta el final cuando muchos nos querían afuera", expresó.

"Es una jugada más, que seguramente fue importante por el momento, por la situación del partido. Bienvenido sea si sirvió para que pasemos", indicó sobre la misma jugada mientras afirmó que "fue una de las últimas, pero son momentos". "Uno trata de ayudar en lo que le toque. Es importante que pasamos. Creo que habíamos hecho un gran partido. Nos lastimaron dos veces donde quizás mejor nos sentíamos, pero lo importante es que ganamos", agregó.

También fue consultado sobre las dificultades por las que está pasando la Albiceleste en los partidos definitorios del Mundial. "Espero que no, pero no nos deja de sorprender también eso. Cada vez que jugamos una competición es así. Parece que si no sufrimos no vale", analizó.

En diálogo con ESPN, Paredes también se refirió a la posibilidad de que este sea el último Mundial de Lionel Messi, una motivación extra para el plantel. En esa línea, acotó que "eso es un plus extra para nosotros" y señaló que "no queremos que ese partido llegue nunca".

Y concluyó: "Quedó demostrado que es una selección que confía, que pelea hasta el final, que trata de pelear, de pensar en todo un país que nos está alentando y eso para nosotros eso es lo máximo y no podíamos dejar de creer".