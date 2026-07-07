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MUNDIAL 2026

Las lágrimas de Messi después de la remontada épica de Argentina ante Egipto

El capitán de la Selección no pudo contener la emoción luego de una clasificación agónica. Tras fallar un penal, marcar el empate parcial y sufrir hasta el último minuto, terminó llorando sobre el césped después del 3-2 que metió a la Albiceleste entre los ocho mejores.

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(Foto: Reuters).

(Foto: Reuters).
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La Selección argentina protagonizó una de las victorias más sufridas del Mundial 2026. Después de comenzar en desventaja, fallar un penal y estar al borde de la eliminación, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó en el segundo tiempo, dio vuelta el partido sobre la hora y venció 3-2 a Egipto para avanzar a los cuartos de final.

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El desenlace desató una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo. Apenas sonó el pitazo final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Lionel Messi rompió en llanto sobre el campo de juego, desbordado por la emoción tras una tarde cargada de tensión.

(Foto: Reuters)

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El capitán argentino había vivido uno de los partidos más difíciles de la Copa del Mundo. Con Argentina 1-0 abajo, tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal a los 19 minutos del primer tiempo, pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa le contuvo el remate.

Como si eso fuera poco, antes del descanso también estrelló un tiro libre en el palo, mientras la Albiceleste se marchaba al entretiempo en desventaja.

El panorama se complicó todavía más en el complemento, cuando Egipto volvió a golpear y parecía dejar a la Selección al borde de la eliminación. Sin embargo, el equipo reaccionó con una remontada memorable.

Cristian Romero descontó, Messi apareció para marcar el 2-2 a diez minutos del final y, ya en tiempo de descuento, Enzo Fernández convirtió el 3-2 que desató el festejo argentino y selló la clasificación a los cuartos de final.

Después de un partido cargado de frustraciones y alivio, el rosarino no pudo ocultar sus sentimientos. Rodeado por sus compañeros y mientras todo el plantel celebraba el triunfo, las cámaras captaron al capitán visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos.

La imagen reflejó el peso de un encuentro que tuvo de todo para el vigente campeón del mundo: un penal fallado, un gol decisivo de su máxima figura y una remontada agónica que mantuvo vivo el sueño del bicampeonato.

Ahora, Argentina espera por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Colombia y Suiza, con el objetivo de seguir avanzando en el Mundial 2026 y defender la corona conseguida en Qatar cuatro años atrás.

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