El mensaje de Franco Colapinto antes del Gran Premio de Mónaco

También hubo lugar para el humor. Con un mate en la mano, el piloto bromeó sobre uno de sus hábitos más característicos y comentó entre risas: “Ayer no tomé mucho mate; quizá ese fue el problema”.

El argentino afrontará la carrera desde la 14ª posición de la grilla luego de una clasificación en la que logró avanzar a la Q2, aunque no consiguió meterse entre los diez mejores tiempos.

El análisis de Franco Colapinto de su clasificación

Tras la actividad del sábado, Colapinto analizó las dificultades que encontró para adaptarse al comportamiento de su Alpine en las curvas lentas del trazado monegasco.

“Estuve muy cerca”, señaló el piloto de Pilar, que destacó el progreso realizado pese a las complicaciones que arrastró durante gran parte del fin de semana.

“Cuando no te sentís bien con el auto, te cuesta mucho tiempo. En las curvas lentas me está costando, se bloquea mucho el auto de adelante, es una rara desconexión y no le estoy pudiendo encontrar la vuelta", explicó.

A pesar de ello, valoró el resultado obtenido y se mostró confiado de cara a la carrera. “Estuve muy cerca, más allá del feeling ese feo que tuve durante el fin de semana hasta ahora. Haber quedado a dos o tres décimas de la Q3 yo creo que es bueno. Trabajaremos para estar mejor mañana”, agregó.

El argentino no había logrado destacarse en las prácticas previas, pero consiguió mejorar su rendimiento en la Q1 y asegurarse un lugar en la segunda tanda clasificatoria. Ya en la Q2 volvió a mostrar un nivel competitivo, aunque el tiempo registrado no fue suficiente para acceder a la definición de la pole position.

El buen tiempo de Kimi Antonelli

La clasificación quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, que largará desde el primer lugar tras quedarse con la pole. Detrás partirán Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes completaron los tres mejores registros de la jornada.

Por su parte, Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine, logró avanzar hasta la Q3 y comenzará la carrera desde la novena posición en las calles del Principado.