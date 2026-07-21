El desolador mensaje de Dibu Martínez tras la final del Mundial que hace temer su continuidad

"La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", reflexionó Dibu Martínez.

Y volvió a reiterar su tristeza por no obtener por segunda vez consecutiva la Copa del Mundo: "Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".

La publicación se llenó de comentarios de sus seguidores pidiéndole que siga adelante en el arco de la Argentina, siendo uno de los referentes del plantel y de los más queridos por el público.

"Sos un grande te amamos", "Te necesitamos", "No hay reproche, sos un grande", fueron algunos de los mensajes dándole fuerzas para lo que viene.

Yanina Latorre contó los detalles desconocidos de la arenga viral de Messi en la final del Mundial

Yanina Latorre explicó en SQP (América TV) el sentido de las palabras de Lionel Messi a sus compañeros de la Selección Argentina en un momento de la final del Mundial 2026 que se volvió viral.

"Yo sé que quieren buscar quilombo y teorías conspirativas pero no las hay, no hay nada. Lo que pasó en el entretiempo es que hubo una charla técnica de despedida a Messi, muy triste, muy sentida, donde él y Scaloni hablan. Venían ya jugando mal y se entristecen, él es muy querido en la Selección y lo respetan mucho", comenzó la conductora.

Y aclaró acerca de ese momento donde el capitán les habla a sus compañeros a la salida del vestuario que se volvió viral: "Terminan todos llorando y abrazados en una charla muy dura y sentida. Por eso los arenga y dice: ‘nos olvidamos de todo y vamos a jugar’. No es que hay un quilombo, pelea o se enteraron de algo malo. Fue la última charla técnica de Messi en el entretiempo en un Mundial".

"Se quebraron todos, se quieren mucho y él los arenga y los manda a jugar. Había mucho descontento de los jugadores (España) por las declaraciones en la semana que habían hablado de ellos y ya entró picante el tema. Pero no hay nada conspirativo ni quilombo, queremos siempre encontarle la quinta pata al gato", concluyó Yanina Latorre sobre la arenga de Messi de la que tanto se habló.