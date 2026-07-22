Mar, sol y amor: las fotos de las vacaciones de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Cerdeña

Lali lució una bikini color negro y anteojos de sol para soportar las altas temperaturas y Pedro hizo lo propio con lentes y gorra del mismo color.

Después de un semestre a puro trabajo, ambos optaron por despejarse unos días en el exterior y disfrutar a puro amor de un viaje soñado que consolida su relación que ya lleva más de dos años.

Pedro Rosemblat y su profunda reflexión tras la final del Mundial 2026

Pedro Rosemblat compartió a través de su cuenta de Instagram un contundente mensaje con sus seguidores tras la final que jugó Lionel Messi y la Selección en el Mundial 2026.

"Festejan los españoles. Y con ellos, festejan también los ingleses. Varios mexicanos, chilenos, franceses, portugueses. Hincharon por Cabo Verde, por Egipto, por Suiza, por Inglaterra. Deseaban profundamente nuestra derrota, nuestra rendición", comenzó el periodista.

Hay algo en la irreverencia argentina que no toleran, no soportan, no pueden aceptar. Lloraron y se quejaron durante todo el Mundial. Dijeron que nuestro país, sin moneda ni recursos, había comprado el torneo. Que Infantino, que la FIFA, que Trump", remarcó en otro pasaje del posteo.

Pedro Rosemblat también destacó el protagonismo de la Selección en las últimas Copas del Mundo y el legado de sus máximos ídolos: "Porque de los últimos 12 mundiales jugamos seis finales. Porque los mejores de toda la historia nacieron acá. Porque desde el sur del mundo hay un pueblo que batalla, celebra, corre y juega como nadie en el planeta", expresó.

Y cerró destacando la figura de Messi y Maradona: "Ser argentino es la mayor alegría que tenemos, la única que nos queda. Contra todo y contra todos. Con la frente en alto. Con Messi y Maradona. Con ese orgullo que nos hace gritar 'Vamos Argentina' todavía. Y solo nosotros sabemos lo que ese 'todavía' significa. Fue un viaje hermoso. Y hasta acá llegó", concluyó.