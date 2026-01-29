En vivo Radio La Red
La fuerte autocrítica de Claudio Úbeda tras la derrota de Boca ante Estudiantes: "El fútbol no..."

Tras la derrota 2-1 ante Estudiantes en La Plata, Claudio Úbeda analizó el rendimiento del equipo, marcó los errores que costaron el resultado y expresó su deseo de poder contar pronto con Santiago Ascacíbar y Ángel Romero.

La fuerte autocrítica de Claudio Úbeda tras la derrota de Boca ante Estudiantes: El fútbol no...

La derrota de Boca ante Estudiantes por 2-1 en el estadio UNO, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, dejó sensaciones encontradas en el cuerpo técnico. Luego del encuentro, Claudio Úbeda brindó una conferencia de prensa en la que hizo una fuerte autocrítica, analizó los momentos del partido y puso el foco tanto en los errores cometidos como en la expectativa por los refuerzos que aún no pudieron debutar.

Leé también Boca presentó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero y el ex Estudiantes dijo por qué se hizo del pase: "A River..."
Ascacíbar y Romero son los primeros refuerzos de Boca. 
image

El Xeneize tuvo un inicio en el que logró manejar la pelota, pero terminó pagando caro algunas desatenciones que derivaron en la derrota. Desde ese análisis partió el “Sifón”, que remarcó que el equipo generó situaciones, pero que el fútbol no admite fallas en momentos clave.

“Los primeros 25 minutos tuvimos más control de juego y en la etapa final demostramos carácter para ir a buscar el partido y poder empatarlo. Lamentablemente no lo logramos. Tuvimos más posesión, pero el fútbol no te permite cometer errores y tuvimos algunos errores que nos derivaron en la derrota”, explicó el entrenador.

Qué lectura hizo Úbeda del desarrollo del partido

Para el técnico, el quiebre emocional llegó tras el primer gol de Estudiantes. Según su visión, ese momento generó cierta ansiedad en el equipo que impactó en el orden y la toma de decisiones dentro del campo.

“Creo que después del primer gol hubo algunos momentos que el equipo estuvo con las ansías de buscar el empate, un poco de descontrol, y eso quizás provocó lo que se vio”, señaló. Aun así, destacó la actitud del plantel para intentar revertir el resultado hasta el final.

Úbeda también se refirió a los ingresos desde el banco y valoró la respuesta de los futbolistas más jóvenes. “Con respecto a los chicos, entraron bien todos. Inyectaron cosas positivas”, afirmó, resaltando los aportes de Gelini y Aranda en el tramo final del encuentro.

Dónde estuvo la clave de la derrota ante Estudiantes

El análisis defensivo fue otro de los puntos centrales de la conferencia. El entrenador evitó excusas y fue claro al identificar las causas del resultado adverso.

“Ojalá haya sido solo un mal partido. La diferencia en los goles de Estudiantes fue eso. El fútbol es o virtud del rival que hace una jugada extraordinaria o errores propios, y creo que los errores los cometimos y a causa de eso vinieron los goles”, sostuvo, remarcando que esos detalles terminaron inclinando la balanza.

¿Cuándo podrían debutar Ascacíbar y Ángel Romero?

Más allá del análisis del partido, Úbeda dejó abierta una puerta a la ilusión de cara al próximo compromiso ante Newell’s. El entrenador expresó su deseo de poder contar lo antes posible con Santiago Ascacíbar y, en especial, con Ángel Romero, en un contexto marcado por la ausencia de varias opciones ofensivas.

“Ojalá Ángel pueda estar lo más pronto posible. Estuvo dos entrenamientos con nosotros hasta ahora y esperemos que se pueda poner rápido a punto para poderlo usar y tenerlo presente. Ojalá sea para el próximo partido”, explicó.

En la misma línea, agregó: “Tanto él como Santiago esperamos poder contar con los dos para el próximo partido. Ojalá que algunos de los titulares puedan estar el domingo, veremos en estos días cómo vienen evolucionando y cómo responde Romero a la posibilidad de que él ocupe ese lugar”.

Con autocrítica, análisis y expectativas renovadas, Boca ya dio vuelta la página y apunta a corregir errores, recuperar nombres y dar una mejor imagen en la próxima fecha del campeonato.

