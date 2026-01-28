En vivo Radio La Red
La frase de Juan Román Riquelme que hizo soñar a Boca: "Este año vamos a..."

En un cruce emotivo con un periodista partidario durante la presentación de los refuerzos, Juan Román Riquelme lanzó un mensaje cargado de optimismo que rápidamente se viralizó y reforzó el clima de confianza en el nuevo proyecto futbolístico de Boca.

La presentación de los refuerzos de Boca dejó imágenes que fueron mucho más allá de las camisetas nuevas y las fotos oficiales. En medio de un acto que combinó formalidad, sonrisas y gestos espontáneos, Juan Román Riquelme volvió a quedar en el centro de la escena por una frase que encendió la ilusión del Mundo Boca y se multiplicó en redes sociales.

image

Lejos del micrófono principal y sin discursos preparados, el presidente xeneize protagonizó un momento cargado de emoción junto a Alexis Dassie, periodista partidario e hincha del club, con quien mantiene desde hace años un vínculo especial. Fue en ese contexto distendido, casi íntimo, donde Román dejó una declaración que resonó fuerte: “Este año vamos a ganar todo”.

Cómo fue el momento que protagonizó Riquelme

La escena se dio fuera del atril, mientras los nuevos jugadores de Boca se probaban la indumentaria y compartían las primeras imágenes oficiales con la camiseta azul y oro. Riquelme se cruzó con Dassie, a quien saludó con la naturalidad y el afecto que ya son habituales en cada encuentro entre ambos.

Entre bromas sobre cómo les quedaban las camisetas a los refuerzos y comentarios al pasar, Román aceptó sacarse una foto y sorprendió con un gesto que emocionó a todos los presentes: le regaló a Alexis una camiseta de Boca con el número 10, se la firmó y le pidió que no se la sacara. La escena generó aplausos espontáneos y dejó una postal que rápidamente recorrió las redes.

Pero el momento más fuerte llegó después, cuando el presidente, con tono sereno pero seguro, lanzó la frase que alimentó la ilusión de los hinchas en pleno inicio de temporada.

El mensaje de Riquelme no pasó inadvertido. Con un nuevo proyecto futbolístico en marcha, refuerzos recién llegados y un calendario exigente por delante, la frase fue interpretada como una muestra de confianza absoluta en el rumbo elegido por la dirigencia y el cuerpo técnico.

La Copa Libertadores aparece como el gran objetivo, pero la declaración también refleja una mentalidad ambiciosa, alineada con la historia del club y con la exigencia permanente que implica Boca. No fue un anuncio formal ni una promesa institucional, sino una expresión directa, genuina, dicha en un contexto emocional y sin cálculo previo.

Por qué el vínculo de Riquelme con Alexis Dassie es tan especial

El cruce entre Riquelme y Dassie no fue un hecho aislado. El joven periodista, que convive con una discapacidad llamada leucomalacia periventricular, es una presencia habitual en conferencias de prensa y eventos del club. En más de una ocasión protagonizó intercambios emotivos con Román, siempre marcados por el respeto y la cercanía.

Incluso, en una conferencia anterior, durante el anuncio del partido despedida, Alexis había conmovido al ídolo con una pregunta vinculada a Lionel Messi y al significado del número 10, generando otro momento inolvidable.

Gestos simples, palabras directas y una confianza intacta. En medio de un nuevo ciclo deportivo, Juan Román Riquelme volvió a dejar una señal clara del clima que busca construir en Boca y del optimismo con el que observa el futuro inmediato. Para los hinchas, la frase ya quedó marcada: ilusión renovada y un mensaje que invita a soñar en grande.

