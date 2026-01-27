Boca presentó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero y el ex Estudiantes dijo por qué se hizo del pase: "A River..."
El presidente Juan Román Riquelme posó junto a los refuerzos del Xeneize que tendrán el desafío de jugar la Copa Libertadores. Qué dijeron las incorporaciones en la conferencia de prensa.
Ascacíbar y Romero son los primeros refuerzos de Boca.
En la previa de su segundo partido en el Torneo Apertura, Boca presentó oficialmente aSantiago Ascacíbar y Ángel Romero, los dos primeros refuerzos del club en este mercado de pases. El acto se realizó en una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, con la presencia del presidente Juan Román Riquelme.
Ascacíbar llegó proveniente de Estudiantes de La Plata, en una operación cercana a los 6 millones de dólares por el 80% del pase, que incluyó además el préstamo de Brian Aguirre. En tanto, el delantero paraguayo Ángel Romero arribó en condición de libre tras finalizar su vínculo con Corinthians, de Brasil.
“Quiero desearle muchísima suerte a Ángel, que la pase bien como lo hizo su hermano,y a Santi desearle mucha suerte. Creo que la familia está contenta y eso es muy importante”, expresó Riquelme al inicio de la conferencia, que comenzó casi dos horas después de lo previsto. Luego, el presidente dejó a los futbolistas a solas frente a los periodistas.
Qué dijeron Ascacíbar y Romero en su presentación
Durante su primera aparición oficial como jugador de Boca, Ángel Romero destacó el significado personal de su llegada al club. “Es un lugar muy especial. Me pone contento. Es un club exigente. Es un sueño. Óscar ya lo hizo, me faltaba a mí poder vivir este momento”, señaló.
El delantero recordó además un intento frustrado de llegar al Xeneize en el pasado: “En 2007 vinimos a probarnos, pero no pudimos fichar porque mi madre no podía venir a vivir con nosotros en la Argentina. Fue una lástima porque teníamos muchas ganas”.
“Óscar me comentó lo que es Boca, pudo ganar tres títulos acá. Hoy comienza mi historia y espero hacerlo de la mejor manera para dejar mi nombre”, agregó el futbolista paraguayo.
Por su parte, Santiago Ascacíbar contó que mantuvo diálogo previo con Claudio Úbeda, quien lo dirigió en las juveniles de la Selección argentina. “Hablé con él. Le dije que venía a sumarme para lo que necesitara”, explicó.
El mediocampista también reveló por qué descartó otras opciones en este mercado de pases. “Fue difícil decírselo a mi hermano. Ama este club y voy a jugar por ellos. Con el paso de los días estaba cada vez más seguro de estar acá. Quería venir. A River no quería ir”, afirmó.
“Mi sueño de chiquito es vestir esta camiseta y me llena de felicidad, a mí y a mi familia. Agarro la oportunidad de este club que es inmenso”, completó.
Cuándo podrían debutar en Boca
Ambos futbolistas entrenaron este martes con el plantel, pero no fueron convocados para el partido del miércoles frente a Estudiantes, por la fecha 2 del Torneo Apertura. La idea del cuerpo técnico es que puedan debutar en la jornada siguiente, cuando Boca reciba a Newell’s en la Bombonera.