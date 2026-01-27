Boca presentó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero y el ex Estudiantes dijo por qué se hizo del pase: "A River..."

El delantero recordó además un intento frustrado de llegar al Xeneize en el pasado: “En 2007 vinimos a probarnos, pero no pudimos fichar porque mi madre no podía venir a vivir con nosotros en la Argentina. Fue una lástima porque teníamos muchas ganas”.

“Óscar me comentó lo que es Boca, pudo ganar tres títulos acá. Hoy comienza mi historia y espero hacerlo de la mejor manera para dejar mi nombre”, agregó el futbolista paraguayo.

Por su parte, Santiago Ascacíbar contó que mantuvo diálogo previo con Claudio Úbeda, quien lo dirigió en las juveniles de la Selección argentina. “Hablé con él. Le dije que venía a sumarme para lo que necesitara”, explicó.

conferencia-refuerzos_862x485 El presidente Juan Román Riquelme posó junto a los refuerzos del Xeneize.

El mediocampista también reveló por qué descartó otras opciones en este mercado de pases. “Fue difícil decírselo a mi hermano. Ama este club y voy a jugar por ellos. Con el paso de los días estaba cada vez más seguro de estar acá. Quería venir. A River no quería ir”, afirmó.

“Mi sueño de chiquito es vestir esta camiseta y me llena de felicidad, a mí y a mi familia. Agarro la oportunidad de este club que es inmenso”, completó.

Cuándo podrían debutar en Boca

Ambos futbolistas entrenaron este martes con el plantel, pero no fueron convocados para el partido del miércoles frente a Estudiantes, por la fecha 2 del Torneo Apertura. La idea del cuerpo técnico es que puedan debutar en la jornada siguiente, cuando Boca reciba a Newell’s en la Bombonera.