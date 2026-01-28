Bronca en Estudiantes por el pase de Ascacíbar a Boca: el posteo de Verón que avivó la polémica
Aunque Estudiantes despidió a Santiago Ascacíbar con un video emotivo, puertas adentro del club la partida rumbo a Boca generó enojo. Un posteo de Juan Sebastián Verón terminó de exponer el clima interno.
La transferencia de Santiago Ascacíbar a Boca no pasó inadvertida en Estudiantes de La Plata. Por el peso del futbolista, por su rol de capitán y por lo que representó su regreso al club tras su paso por Europa, la salida del “Ruso” dejó sensaciones encontradas en City Bell. Mientras hacia afuera se buscó cerrar el ciclo con un mensaje de agradecimiento, puertas adentro el clima fue muy distinto.
El Pincha publicó en sus redes oficiales un video emotivo para despedir al mediocampista, musicalizado con Puente, de Gustavo Cerati, en el que repasó momentos destacados de su segundo ciclo y resaltó su importancia en la conquista de cinco títulos. Sin embargo, ese gesto institucional contrastó con el malestar interno que generó la operación, especialmente por las formas en las que se dio la salida del volante rumbo a Brandsen 805.
Por qué hay enojo en Estudiantes con la salida de Ascacíbar
El descontento dentro del club platense se explica, principalmente, por la percepción de que Ascacíbar presionó para que la transferencia se concrete. En Estudiantes consideran que el futbolista dejó en claro su intención de jugar en Boca y empujó para que las negociaciones llegaran a buen puerto, algo que no cayó bien entre dirigentes, referentes y parte del entorno del plantel.
Ese “deseo” no fue nuevo: Ascacíbar ya había manifestado años atrás su simpatía por el Xeneize, incluso antes de iniciar su segundo ciclo en Estudiantes. Aun así, puertas adentro esperaban que, por su rol de capitán y referente, manejara la situación de otra manera.
Qué dijeron los referentes del plantel
Algunos líderes del vestuario intentaron hablar con el mediocampista para conocer su postura, pero no lograron modificar su decisión. El malestar se hizo público en las declaraciones de José Sosa, quien habló del tema con cautela pero dejó entrever la incomodidad que generó la situación.
“Hablé poco con el ‘Ruso’, porque en este tiempo cada uno usa el entrenamiento de diferentes maneras. Como todos saben, hay conversaciones y hay que ser cuidadoso con lo que se dice hasta que no esté oficializado”, expresó Sosa antes de que la transferencia se confirmara. Y agregó: “Él sabrá lo que tiene que hacer, esperando tranquilo hasta que se definan las cosas”.
El propio Sosa remarcó la responsabilidad que implicaba la capitanía de Ascacíbar y recordó que había sido preparado para ese rol dentro del grupo, destacando el buen año que compartieron junto a Guido Carrillo, otro referente del plantel.
Qué rol jugó la comparación con otros referentes
Dentro de Estudiantes también se tomó nota de la actitud de Carrillo, quien tuvo oportunidades de salir del club en distintos mercados de pases y optó por quedarse, incluso cuando existieron posibilidades concretas de llegar a Boca. Esa comparación alimentó aún más el malestar por la decisión del Ruso.
El posteo de Verón que encendió la polémica
La tensión se profundizó cuando Ascacíbar declaró públicamente que “amaba a Boca” y aclaró que no quería jugar en River, sino llegar al Xeneize. Tras esas palabras, Juan Sebastián Verón dejó de seguirlo en Instagram y compartió una historia con una frase atribuida a Alejandro Sabella: “Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”.
El gesto fue interpretado como un mensaje directo y terminó de exponer que, más allá del video de despedida, la salida de Ascacíbar dejó una herida abierta en Estudiantes, que todavía procesa la partida de uno de sus máximos referentes rumbo a un rival directo.