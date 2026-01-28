Bronca en Estudiantes por el pase de Ascacíbar a Boca: el posteo de Verón que avivó la polémica

Qué dijeron los referentes del plantel

Algunos líderes del vestuario intentaron hablar con el mediocampista para conocer su postura, pero no lograron modificar su decisión. El malestar se hizo público en las declaraciones de José Sosa, quien habló del tema con cautela pero dejó entrever la incomodidad que generó la situación.

“Hablé poco con el ‘Ruso’, porque en este tiempo cada uno usa el entrenamiento de diferentes maneras. Como todos saben, hay conversaciones y hay que ser cuidadoso con lo que se dice hasta que no esté oficializado”, expresó Sosa antes de que la transferencia se confirmara. Y agregó: “Él sabrá lo que tiene que hacer, esperando tranquilo hasta que se definan las cosas”.

El propio Sosa remarcó la responsabilidad que implicaba la capitanía de Ascacíbar y recordó que había sido preparado para ese rol dentro del grupo, destacando el buen año que compartieron junto a Guido Carrillo, otro referente del plantel.

Qué rol jugó la comparación con otros referentes

Dentro de Estudiantes también se tomó nota de la actitud de Carrillo, quien tuvo oportunidades de salir del club en distintos mercados de pases y optó por quedarse, incluso cuando existieron posibilidades concretas de llegar a Boca. Esa comparación alimentó aún más el malestar por la decisión del Ruso.

El posteo de Verón que encendió la polémica

La tensión se profundizó cuando Ascacíbar declaró públicamente que “amaba a Boca” y aclaró que no quería jugar en River, sino llegar al Xeneize. Tras esas palabras, Juan Sebastián Verón dejó de seguirlo en Instagram y compartió una historia con una frase atribuida a Alejandro Sabella: “Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”.

El gesto fue interpretado como un mensaje directo y terminó de exponer que, más allá del video de despedida, la salida de Ascacíbar dejó una herida abierta en Estudiantes, que todavía procesa la partida de uno de sus máximos referentes rumbo a un rival directo.