El sorpresivo cambio estético de Maxi López por el que lo compararon con L-Gante

“Wanda debe mandarlos a todos al mismo (dentista), porque le quedó la dentadura igual a la de L-Gante”, bromearon entonces las integrantes del magazine al ver los relucientes y blanquísimos dientes que ahora luce Maxi López.

Claro que Maxi nunca trató de disimular el tratamiento estético realizado, dado que fue él mismo quien difundió desde sus redes sociales la novedad, donde contó: “Trabajamos mi sonrisa con un tratamiento de carillas de cerómero puro. Hicieron un diseño premium y personalizado, alineado con mi imagen”. ¡Bien ahí!

Maxi López - dentadura nueva

El picante cruce de Maxi López con Wanda Nara al revelar quién es el verdadero amor de su vida

Tras su incorporación al ciclo de streaming Sería increíble, que se emite por Olga, Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena mediática. El ex futbolista entrevistó allí nada menos que a L-Gante y, una vez finalizada la charla al aire, se tomó unos minutos para dialogar con los periodistas que lo esperaban a la salida del programa. El encuentro con el cantante, ex pareja de Wanda Nara, generó expectativa y no pasó desapercibido.

Ante las cámaras de Puro Show (El Trece), Maxi se mostró distendido y con muy buena predisposición para responder todas las consultas. Al ser consultado por su vínculo con Elián Valenzuela, no dudó en remarcar la buena relación que existe entre ellos. “La verdad es que es un pibe bárbaro, me cae súper bien. Me cayó siempre bien, es más, cuando vinieron a Suiza los recibí yo”, expresó, dejando en claro que entre ambos no hay tensiones ni cuentas pendientes.

En medio de la charla, los cronistas también le preguntaron por los recientes dichos de Wanda Nara, quien durante una aparición en Olga aseguró que Maxi fue “el amor de su vida”. Lejos de esquivar el tema, el ex delantero respondió con firmeza y sin vueltas. “El amor de mi vida es Daniela (Christiansson), la amo con todo mi corazón”, afirmó de inmediato. Y, para evitar confusiones, sumó una aclaración sobre el vínculo actual con su ex esposa: “Wanda es mamá de mis tres chicos, trabajamos juntos por los chicos, y con Dani por Landito y por Elle”.

Más adelante, López habló de su presente familiar y adelantó que falta muy poco para que su esposa llegue al país. Según explicó, la idea es instalarse definitivamente en la Argentina junto a sus hijos más pequeños, Elle y Lando, quien tiene apenas dos meses de vida. El ex futbolista se mostró entusiasmado con esta nueva etapa y con la posibilidad de compartir más tiempo con toda su familia.

Finalmente, Maxi también se refirió a los rumores que circularon en los últimos tiempos sobre su situación económica. Con humor y sin perder la sonrisa, respondió ante la consulta directa de un cronista: “¿En bancarrota? ¿Me prestas unos mangos vos?”. Luego, llevó tranquilidad y aseguró que atraviesa un buen momento personal y laboral. “Estoy bien, no me puedo quejar. Todo lo que hago y venirme a la Argentina es para estar con mis hijos. Aparte estoy aprendiendo cosas nuevas, eso es lo que me divierte”, concluyó, dejando en claro que vive un presente positivo y enfocado en su familia.