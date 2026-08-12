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Por qué la Fiscalía mantuvo la restricción contra Facundo Moyano: el informe que analiza el vínculo con Candela Arizaga

El documento fue elaborado por dos profesionales del Equipo de Intervención Domiciliaria tras el episodio ocurrido en el departamento del dirigente sindical y analiza la situación de la joven y las circunstancias que rodearon el hecho.

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photoCandela Arizaga y Facundo Moyano

photoCandela Arizaga y Facundo Moyano, en el centro de una investigación iniciada tras un episodio ocurrido en Belgrano. (Foto: archivo).

Un informe elaborado por dos profesionales del Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires identificó distintos factores de vulnerabilidad en la situación de Candela Arizaga, en el marco de la investigación iniciada tras el episodio ocurrido en el departamento de Facundo Moyano, en Belgrano. El resultado de la pericia fue tomado por la fiscalía para sostener las restricciones para que el dirigente sindical no puede acercarse a su pareja.

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La relaci&oacute;n entre Candela Arizaga y Facundo Moyano qued&oacute; bajo an&aacute;lisis de la Fiscal&iacute;a. (Foto: archivo).

La relación entre Candela Arizaga y Facundo Moyano quedó bajo análisis de la Fiscalía. (Foto: archivo).

El documento fue elaborado el 4 de agosto, horas después de que la influencer fuera encontrada en la vía pública en un “estado de excitación psicomotriz” y trasladada al Hospital Pirovano. Moyano, de 42 años, fue detenido tras el episodio y quedó en libertad horas más tardes.

Qué dice el informe del Ministerio Público Fiscal

La evaluación estuvo a cargo de la trabajadora social Camila Díaz y la psicóloga Candela Di Pardo. Según consta en el informe, Arizaga, de 23 años, fue localizada a cuatro cuadras del edificio, entre Vértiz y Sucre. Cuando las profesionales llegaron al hospital, la encontraron acostada, somnolienta y con dificultades para mantener una conversación.

Durante esa primera entrevista, la joven sostuvo: “No hubo violencia de género como se está diciendo”. También aseguró no recordar qué había ocurrido durante la madrugada. “No recuerdo que haya pasado nada”, afirmó.

Según el documento, Arizaga contó que antes del episodio se encontraba con Moyano y que ambos habían consumido drogas y alcohol. Dijo además estar confundida respecto de sus recuerdos. Ante la consulta sobre si Moyano le había impedido pedir ayuda o abandonar el departamento, respondió que no.

Sobre el vínculo, explicó que se conocían desde hacía tiempo, que habían oficializado el noviazgo en enero de 2026 y que tenían una “buena relación”, aunque evitó profundizar sobre la dinámica de la pareja.

Las profesionales también le explicaron las medidas de protección disponibles y le preguntaron si quería continuar con la investigación penal. La respuesta fue negativa en ambos casos. Poco después, Arizaga pidió finalizar la entrevista porque estaba cansada y aturdida.

Los factores de vulnerabilidad señalados

El informe aclara que, durante esa primera intervención, las especialistas no pudieron reunir la información necesaria para evaluar los indicadores de riesgo propios de una situación de violencia de género. Sin embargo, sí identificaron distintos factores de vulnerabilidad.

Entre ellos mencionaron una asimetría de poder vinculada con el género y la edad, la posición laboral y político-sindical de Moyano, el tenor de los hechos denunciados y el consumo problemático de sustancias psicoactivas y/o alcohol de ambas partes.

También señalaron la exposición pública y mediática del caso, que podría condicionar el relato de Arizaga, además de la falta de precisión al referirse a lo ocurrido, sus reticencias para profundizar sobre la relación y su estado de salud física, mental y emocional al momento de la entrevista.

Otro de los elementos considerados fue que la joven no quiso instar la acción penal ni solicitar medidas de protección.

El equipo observó que Arizaga estaba orientada en tiempo y espacio, pero permanecía somnolienta y presentaba dificultades para sostener una conversación. Además, la describió como “imprecisa y parcialmente desorientada” respecto de los acontecimientos y con “ciertas reticencias” al responder preguntas sobre su relación con Moyano.

Por ese motivo, las profesionales recomendaron realizar una nueva entrevista, dado que consideraron que en ese momento no se encontraba en condiciones de mantener una conversación en profundidad. El informe vinculó ese estado con signos compatibles con el consumo abusivo de sustancias psicoactivas y/o alcohol.

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