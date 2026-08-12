La terrible confesión de "Pity" Álvarez que sacudió el juicio que enfrenta por asesinato

El relato del padrastro de Agustina

Prieto Inbernoz declaró ante el fiscal Sandro Abraldes y contó que era amigo de Álvarez desde hacía dos años en 2018, aunque aclaró que actualmente hace tiempo que no lo ve. También señaló que no conocía a Cristian Díaz ni a Verónica Román.

El testigo recordó que aquella noche había acordado encontrarse con el músico en Pinar de Rocha, donde se presentaba el cantante Ulises Bueno. Según relató, previamente habían estado en la casa de Álvarez y habían visto una noticia sobre el recital.

“Lo estaba esperando en Pinar de Rocha. Antes habíamos estado en su casa y vimos una noticia de que tocaba Ulises Bueno. Él me dijo que iba a pasar primero por su casa porque su perra había tenido cría y se fue con mi hija. El plan era encontrarnos en la puerta del boliche, como a la una de la mañana”, expresó.

Cuando finalmente se encontró con Álvarez, dijo que el músico llegó apurado y le contó lo que había ocurrido. Al principio, Prieto Inbernoz no le creyó: “Me contó lo que había pasado y yo no le creí. Me dijo ‘maté a un chabón’. Seguimos caminando porque pensé que era una broma. Incluso vino una chica a sacarse una foto con él”, declara.

Se espera que 70 testigos declaren en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. (Foto: NA)

El testigo también describió el estado en el que observó al músico. “Creo que era porque llegábamos tarde. Yo lo había llamado un montón de veces”, explicó. Ante una pregunta sobre cómo se encontraba Álvarez, respondió: “Estaba como siempre, drogado”.

Después, relató lo que su hijastra le contó cuando la encontró dentro del boliche. Según su declaración, Agustina se levantó, le habló y luego se desmayó.

“Se levantó, me dijo eso y se desmayó. La saqué y nos fuimos. Me contó que, cuando salieron de la casa, un muchacho abordó a Pity y empezó a apurarlo con muchos agravios. Según mi hijastra, eso duró bastante tiempo. Después se desencadenó todo. Me dijo que sacó el arma y disparó”, afirmó.

Los antecedentes del juicio por el crimen de Cristian Díaz

La causa había llegado por primera vez a juicio en noviembre de 2018, pero el proceso fue suspendido en dos oportunidades, en 2021 y en marzo de 2023. Las interrupciones estuvieron vinculadas con informes del Cuerpo Médico Forense sobre la salud mental de Álvarez.

Con la decisión del Tribunal Oral N° 29, el debate comenzó finalmente este lunes.

Además del homicidio de Cristian Díaz, Álvarez es juzgado por otros hechos ocurridos en noviembre de 2016. En ese expediente está acusado de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas contra su mánager y una amiga.