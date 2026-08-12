En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Pity Álvarez
Juicio
A UN TESTIGO

La terrible confesión de "Pity" Álvarez que sacudió el juicio que enfrenta por asesinato

En la segunda audiencia declararon cinco testigos y aportaron detalles sobre la pelea previa, los disparos y lo que ocurrió después del homicidio cometido en 2018.

Banner Seguinos en google DESK
Cristian “Pity” Álvarez enfrenta el juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz. (Foto: NA)

Cristian “Pity” Álvarez enfrenta el juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz. (Foto: NA)

Cristian “Pity” Álvarez enfrenta el juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Durante la segunda audiencia declararon los primeros cinco testigos convocados, entre ellos la última pareja de la víctima, la entonces pareja del músico y su padrastro, un amigo de Díaz, y un vecino que escuchó las detonaciones.

Leé también La última decisión de la Justicia que complica a Pity Álvarez
La última decisión de la Justicia que complica a Pity Álvarez. 

La jornada permitió avanzar en la reconstrucción de los momentos previos y posteriores al crimen. Entre los testimonios se destacó el de Raúl Alberto Prieto Inbernoz, padrastro de Agustina, quien aseguró que Álvarez le contó lo sucedido poco después del hecho y le dijo: “Maté a un chabón”.

Los otros testigos que declararon fueron Verónica Elizabeth Román, última pareja de Díaz y madre de su segunda hija; Agustina Inbernoz, pareja de “Pity” al momento del crimen; Carlos Stiempcich, amigo de la víctima y testigo de la pelea; y Alejandro Marcelo Pedroso, vecino del complejo Samoré.

Álvarez afronta un pena máxima de 25 años de prisión por el crimen de su amigo Cristian Díaz en julio de 2018 en Villa Lugano. (Foto: NA)

Álvarez afronta un pena máxima de 25 años de prisión por el crimen de su amigo Cristian Díaz en julio de 2018 en Villa Lugano. (Foto: NA)

En la primera audiencia, el tribunal rechazó el pedido de la defensa para suspender el proceso. Durante esa jornada, Álvarez se quedó dormido y anunció que declarará más adelante.

El relato del padrastro de Agustina

Prieto Inbernoz declaró ante el fiscal Sandro Abraldes y contó que era amigo de Álvarez desde hacía dos años en 2018, aunque aclaró que actualmente hace tiempo que no lo ve. También señaló que no conocía a Cristian Díaz ni a Verónica Román.

El testigo recordó que aquella noche había acordado encontrarse con el músico en Pinar de Rocha, donde se presentaba el cantante Ulises Bueno. Según relató, previamente habían estado en la casa de Álvarez y habían visto una noticia sobre el recital.

“Lo estaba esperando en Pinar de Rocha. Antes habíamos estado en su casa y vimos una noticia de que tocaba Ulises Bueno. Él me dijo que iba a pasar primero por su casa porque su perra había tenido cría y se fue con mi hija. El plan era encontrarnos en la puerta del boliche, como a la una de la mañana”, expresó.

Cuando finalmente se encontró con Álvarez, dijo que el músico llegó apurado y le contó lo que había ocurrido. Al principio, Prieto Inbernoz no le creyó: “Me contó lo que había pasado y yo no le creí. Me dijo ‘maté a un chabón’. Seguimos caminando porque pensé que era una broma. Incluso vino una chica a sacarse una foto con él”, declara.

Se espera que 70 testigos declaren en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. (Foto: NA)

Se espera que 70 testigos declaren en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. (Foto: NA)

El testigo también describió el estado en el que observó al músico. “Creo que era porque llegábamos tarde. Yo lo había llamado un montón de veces”, explicó. Ante una pregunta sobre cómo se encontraba Álvarez, respondió: “Estaba como siempre, drogado”.

Después, relató lo que su hijastra le contó cuando la encontró dentro del boliche. Según su declaración, Agustina se levantó, le habló y luego se desmayó.

“Se levantó, me dijo eso y se desmayó. La saqué y nos fuimos. Me contó que, cuando salieron de la casa, un muchacho abordó a Pity y empezó a apurarlo con muchos agravios. Según mi hijastra, eso duró bastante tiempo. Después se desencadenó todo. Me dijo que sacó el arma y disparó”, afirmó.

Los antecedentes del juicio por el crimen de Cristian Díaz

La causa había llegado por primera vez a juicio en noviembre de 2018, pero el proceso fue suspendido en dos oportunidades, en 2021 y en marzo de 2023. Las interrupciones estuvieron vinculadas con informes del Cuerpo Médico Forense sobre la salud mental de Álvarez.

Con la decisión del Tribunal Oral N° 29, el debate comenzó finalmente este lunes.

Además del homicidio de Cristian Díaz, Álvarez es juzgado por otros hechos ocurridos en noviembre de 2016. En ese expediente está acusado de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas contra su mánager y una amiga.

En pocas palabras

  • Juicio a Pity Álvarez: El músico enfrenta el juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz en 2018.
  • Declaraciones clave: El padrastro de su pareja afirmó que Álvarez confesó: "Maté a un chabón".
  • Contexto adicional: También se juzga a Álvarez por privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas a su mánager.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pity Álvarez Juicio Asesinato
Notas relacionadas
Comenzó el juicio contra "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano
Comenzó el juicio a Pity Álvarez por homicidio: la particular frase en su remera
Misterio por una avioneta abandonada y el detalle clave que hace sospechar del narcotráfico

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar