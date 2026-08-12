La reacción de los diarios del mundo a la carta de despedida de Messi por la muerte de su papá

Por su parte, La Vanguardia, de Barcelona, eligió como eje de su cobertura la frase “Te amo, pa”. El periódico catalán también repasó distintos momentos mencionados por Messi vinculados con el último Mundial de Estados Unidos.

Entre esos recuerdos, destacó los mensajes que el delantero esperaba recibir de su padre después de cada partido y el deseo de avanzar en la competencia para que Jorge pudiera viajar y verlo jugar.

Cómo reflejaron la noticia en España

En España, el diario deportivo MARCA también se hizo eco de la despedida. El medio eligió para su título una de las frases de Messi: “Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”.

En tanto, El País interpretó las palabras del capitán argentino como una señal de que podría dejar abierta la posibilidad de retirarse después de la muerte de su padre.

La cobertura española hizo especial énfasis en el impacto emocional que tuvo la pérdida de Jorge Messi y en el vínculo que ambos mantuvieron a lo largo de la carrera del futbolista.

En Inglaterra, el Daily Mail destacó las dudas expresadas por Messi sobre su futuro y señaló que el delantero había hablado de la posibilidad de alejarse del fútbol profesional.

La BBC Sport también publicó un artículo sobre la carta y puso el foco en la incertidumbre del capitán argentino respecto de cuánto tiempo más continuará jugando.

Qué destacaron en Colombia y Qatar

En Colombia, El Tiempo resaltó las sentidas palabras de Messi después de varios días alejado de las redes sociales. El medio también repasó el papel que Jorge tuvo en la vida del futbolista y su acompañamiento durante las distintas etapas de su carrera.

En tanto, BeIN Sports, de Qatar, concentró su cobertura en uno de los recuerdos más importantes de la carta: la promesa que Messi quería cumplir durante el último Mundial.

El medio repasó cómo el futbolista esperaba llegar hasta el final de la competencia para que su padre pudiera verlo y cómo el deterioro de su salud terminó impidiendo que ambos pudieran compartir ese momento.

Así, la carta de Messi trascendió rápidamente las fronteras argentinas y fue destacada por medios de Europa y América, principalmente por la profundidad de su despedida y por las dudas que el propio futbolista planteó sobre su futuro.