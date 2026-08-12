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La reacción de los diarios del mundo a la carta de despedida de Messi por la muerte de su papá

La despedida del capitán de la Selección de Argentina a Jorge Messi fue replicada por los medios internacionales. Una de sus declaraciones generó especial atención y volvió a instalar interrogantes sobre su futuro en el fútbol.

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La reacción de los diarios del mundo a la carta de despedida de Lionel Messi para su padre

La reacción de los diarios del mundo a la carta de despedida de Lionel Messi para su padre, Jorge

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, tuvo una fuerte repercusión en el mundo. Este miércoles, diarios y portales de distintos países destacaron la carta que el capitán de la Selección Argentina publicó para despedirlo, con especial atención en un fragmento relacionado con su continuidad en el fútbol profesional.

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Tras el fallecimiento de su padre, Lionel Messi publicó una desgarradora carta en su cuenta de Instagram. 

En el escrito, el rosarino abrió su corazón sobre el vacío que le deja su partida y dejó abierta la duda sobre su continuidad en las canchas. "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", confesó el 10, recordando el incondicional acompañamiento de su padre desde sus inicios en el deporte.

Además, a través de sus historias, el astro rosarino le dedicó un mensaje a quienes lo acompañaron: "Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad".

Las repercusiones mundiales sobre la carta de despedida de Messi a su padre

En Francia, el diario Le Figaro puso el foco en la situación personal que atraviesa el futbolista y en las dudas que manifestó sobre su carrera. El medio señaló que Messi se refirió a la posibilidad de no continuar jugando durante mucho más tiempo.

Por su parte, La Vanguardia, de Barcelona, eligió como eje de su cobertura la frase “Te amo, pa”. El periódico catalán también repasó distintos momentos mencionados por Messi vinculados con el último Mundial de Estados Unidos.

Entre esos recuerdos, destacó los mensajes que el delantero esperaba recibir de su padre después de cada partido y el deseo de avanzar en la competencia para que Jorge pudiera viajar y verlo jugar.

Cómo reflejaron la noticia en España

En España, el diario deportivo MARCA también se hizo eco de la despedida. El medio eligió para su título una de las frases de Messi: “Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”.

En tanto, El País interpretó las palabras del capitán argentino como una señal de que podría dejar abierta la posibilidad de retirarse después de la muerte de su padre.

La cobertura española hizo especial énfasis en el impacto emocional que tuvo la pérdida de Jorge Messi y en el vínculo que ambos mantuvieron a lo largo de la carrera del futbolista.

En Inglaterra, el Daily Mail destacó las dudas expresadas por Messi sobre su futuro y señaló que el delantero había hablado de la posibilidad de alejarse del fútbol profesional.

La BBC Sport también publicó un artículo sobre la carta y puso el foco en la incertidumbre del capitán argentino respecto de cuánto tiempo más continuará jugando.

Qué destacaron en Colombia y Qatar

En Colombia, El Tiempo resaltó las sentidas palabras de Messi después de varios días alejado de las redes sociales. El medio también repasó el papel que Jorge tuvo en la vida del futbolista y su acompañamiento durante las distintas etapas de su carrera.

En tanto, BeIN Sports, de Qatar, concentró su cobertura en uno de los recuerdos más importantes de la carta: la promesa que Messi quería cumplir durante el último Mundial.

El medio repasó cómo el futbolista esperaba llegar hasta el final de la competencia para que su padre pudiera verlo y cómo el deterioro de su salud terminó impidiendo que ambos pudieran compartir ese momento.

Así, la carta de Messi trascendió rápidamente las fronteras argentinas y fue destacada por medios de Europa y América, principalmente por la profundidad de su despedida y por las dudas que el propio futbolista planteó sobre su futuro.

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