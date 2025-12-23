En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Exequiel Zeballos
FÚTBOL

La inesperada confesión del Changuito Zeballos sobre su festejo en el último Boca-River: "Me da..."

A más de un mes del último Superclásico, el Changuito repasó su actuación clave en La Bombonera, habló del festejo que se volvió viral, del partido que siempre soñó jugar y de cómo imagina su futuro inmediato en Boca.

La inesperada confesión del Changuito Zeballos sobre su festejo en el último Boca-River: Me da...

Pasó más de un mes del último Boca-River, pero Exequiel Zeballos todavía sigue procesando una de las tardes más importantes de su carrera. Aquella victoria en La Bombonera no solo cortó una racha adversa ante el eterno rival, sino que también tuvo al Changuito como protagonista absoluto: gol, influencia constante en el juego y una actuación que lo puso definitivamente en el centro de la escena.

Leé también ¿Y si te llama Román? Se filtró la primera charla entre Miguel Borja y la dirigencia de Boca
¿y si te llama roman? se filtro la primera charla entre miguel borja y la dirigencia de boca
image

El Superclásico encontró a Zeballos en uno de los mejores momentos de su 2025. Desde el arranque se mostró activo, encarador y decidido a asumir responsabilidades en un partido cargado de tensión. Antes del descanso, rompió el cero y desató el desahogo de un estadio que necesitaba una alegría de ese calibre. El impacto de su rendimiento fue inmediato y sostenido durante toda la jornada.

Qué dijo Zeballos sobre su festejo que se volvió viral

Con el paso de los días, una de las imágenes que más repercusión generó no fue solo el gol, sino su festejo, que recorrió las redes sociales y se transformó en uno de los momentos icónicos del partido. Sin embargo, lejos de la euforia que transmitieron esas postales, Zeballos sorprendió con una confesión inesperada.

“Ni siquiera me acuerdo bien cómo fue y hasta me da algo de vergüenza volver a verlo”, reconoció el delantero en la revista oficial de Boca. Una frase que contrastó con la intensidad del momento y dejó en claro que, para él, todo ocurrió de manera casi automática.

El propio jugador explicó que su reacción fue completamente instintiva. “Yo suelo salir para ese lado porque ahí están mi viejo y un amigo. Sé que encaré para ahí, pero no sé cómo terminé casi en medio de la gente”, relató, todavía sorprendido por la magnitud del festejo y por cómo se dio todo en cuestión de segundos.

Por qué ese Boca-River fue especial para el Changuito

Más allá del gol y de la anécdota posterior, Zeballos definió ese Superclásico como una jornada perfecta desde lo personal y lo profesional. No fue un partido más: significó su primera titularidad ante River y una actuación determinante en un contexto de máxima exigencia.

“Fue el partido que uno siempre sueña”, resumió. Y no exageró. Aquel día, además del gol, aportó una asistencia, se llevó la ovación de La Bombonera y celebró una clasificación clave a la Copa Libertadores. Un combo difícil de igualar incluso para los jugadores más experimentados.

Ese rendimiento no pasó desapercibido ni para los hinchas ni para el cuerpo técnico. El Changuito se consolidó como una de las piezas más desequilibrantes del equipo y cerró el semestre en alza, con continuidad y confianza.

¿Qué piensa Zeballos sobre su futuro en Boca?

Con el mercado de pases en marcha, su nombre volvió a aparecer en el radar internacional. Zeballos sabe que su presente puede despertar interés desde el exterior, pero eligió mantener los pies sobre la tierra. “No hay que apurarse, las cosas pasan cuando tienen que pasar”, aseguró, dejando en claro que su prioridad es seguir creciendo futbolísticamente.

Mientras tanto, disfruta del momento, aprende de lo vivido y asimila lo que significó aquel Superclásico. Un partido que lo marcó, un festejo que hoy le genera pudor y una actuación que lo reafirmó como una de las grandes apuestas de Boca de cara al futuro.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Exequiel Zeballos
Notas relacionadas
"Algún día...": la promesa de Franco Colapinto que hizo soñar a los hinchas de Boca
¿Llega a Boca? Se confirmó el futuro de Miguel Borja tras su salida de River
El refuerzo que quiere Riquelme dio una señal clave y Boca se ilusiona

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar