¿Y si te llama Román? Se filtró la primera charla entre Miguel Borja y la dirigencia de Boca

Además, no es la primera vez que Juan Román Riquelme posa su mirada sobre el colombiano. El presidente del Xeneize ya había mostrado interés en el pasado y, según trascendió, el delantero siempre estuvo bien considerado por el actual Consejo de Fútbol. En 2021 existieron charlas que no llegaron a buen puerto, pero el contexto actual es muy diferente.

El hecho de que Borja pueda quedar libre y negociar sin intermediarios complejos abre una ventana que Boca no quiere desaprovechar. En ese sentido, el primer contacto fue clave para medir predisposición y expectativas de ambas partes.

Qué dijeron los periodistas que siguen de cerca la negociación

César Luis Merlo fue contundente al describir el escenario actual: “Hoy Boca se posiciona como una opción muy firme para Borja”. El especialista en mercado de pases remarcó que no hay preacuerdos firmados con otros clubes y descartó versiones que lo vinculaban con Cruz Azul u otras instituciones de México.

Por su parte, el periodista Tato Aguilera agregó que en Boca quedaron conformes con las primeras sensaciones que dejó la charla y que el club está dispuesto a avanzar con una propuesta contractual concreta si las condiciones se alinean. La buena predisposición inicial fue clave para que el nombre de Borja pasara de rumor a negociación latente.

Qué rol tuvo la postura pública de Borja

El propio delantero contribuyó a que la historia tomara fuerza. En una reciente entrevista, Borja no cerró la puerta a Boca y reconoció estar dispuesto a escuchar propuestas. Esa declaración cayó bien en el mundo Xeneize y fue interpretada como una señal de apertura que facilitó el primer llamado.

En un mercado donde los gestos pesan tanto como los números, la predisposición del futbolista fue leída como una invitación a avanzar. Boca tomó nota y no dejó pasar el momento.

Cómo sigue la situación y qué puede pasar en los próximos días

Por ahora, no hay acuerdo cerrado ni definiciones inmediatas, pero el panorama es claro: Boca y Borja ya hablaron y el interés es real. Con el mercado de pases en marcha y la necesidad del Xeneize de reforzar su ofensiva, las próximas semanas serán determinantes.

Si las charlas avanzan y las condiciones contractuales convencen a ambas partes, el delantero colombiano podría convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado local. Lo que empezó como un rumor hoy ya tiene sustento, llamados y declaraciones que lo respaldan. Y en Boca, esa posibilidad empieza a ilusionar.