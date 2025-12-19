En vivo Radio La Red
Miguel Borja
Boca
BOMBAZO

¿Y si te llama Román? Se filtró la primera charla entre Miguel Borja y la dirigencia de Boca

El delantero colombiano ya tuvo su primer contacto con la dirigencia de Boca y el interés es mutuo. Con contrato vigente en River hasta diciembre, el mercado empieza a moverse con un nombre fuerte.

Lo que durante semanas circuló como un simple rumor comenzó a transformarse en una posibilidad concreta. Miguel Borja, delantero colombiano con presente en River, ya mantuvo su primera charla con la dirigencia de Boca y el escenario cambió por completo. El interés existe, fue expresado de manera directa y, por primera vez, ambas partes dejaron en claro sus posturas.

La información fue revelada por el periodista César Luis Merlo, quien confirmó que hubo un contacto formal entre el futbolista y referentes del club de la Ribera. En esa conversación inicial, Borja dejó una señal clara: le interesa la posibilidad de jugar en Boca una vez que finalice su contrato con River, previsto para fines de diciembre. El delantero quedará libre desde 2026, lo que le permitirá negociar su futuro con el pase en su poder.

Desde el entorno del Xeneize también hubo una manifestación concreta de interés. Según Merlo, Boca le expresó de manera formal a Borja su intención de avanzar, un paso que posiciona al club como uno de los candidatos más firmes para quedarse con el goleador.

¿Por qué Borja aparece como una opción fuerte para Boca?

La necesidad deportiva explica gran parte del movimiento. Boca busca un delantero con gol, experiencia y jerarquía para encarar la próxima temporada, y el nombre de Borja encaja en ese perfil. Se trata de un futbolista probado en el fútbol argentino, con recorrido internacional y capacidad para ser referencia en el área.

Además, no es la primera vez que Juan Román Riquelme posa su mirada sobre el colombiano. El presidente del Xeneize ya había mostrado interés en el pasado y, según trascendió, el delantero siempre estuvo bien considerado por el actual Consejo de Fútbol. En 2021 existieron charlas que no llegaron a buen puerto, pero el contexto actual es muy diferente.

El hecho de que Borja pueda quedar libre y negociar sin intermediarios complejos abre una ventana que Boca no quiere desaprovechar. En ese sentido, el primer contacto fue clave para medir predisposición y expectativas de ambas partes.

Qué dijeron los periodistas que siguen de cerca la negociación

César Luis Merlo fue contundente al describir el escenario actual: “Hoy Boca se posiciona como una opción muy firme para Borja”. El especialista en mercado de pases remarcó que no hay preacuerdos firmados con otros clubes y descartó versiones que lo vinculaban con Cruz Azul u otras instituciones de México.

Por su parte, el periodista Tato Aguilera agregó que en Boca quedaron conformes con las primeras sensaciones que dejó la charla y que el club está dispuesto a avanzar con una propuesta contractual concreta si las condiciones se alinean. La buena predisposición inicial fue clave para que el nombre de Borja pasara de rumor a negociación latente.

Qué rol tuvo la postura pública de Borja

El propio delantero contribuyó a que la historia tomara fuerza. En una reciente entrevista, Borja no cerró la puerta a Boca y reconoció estar dispuesto a escuchar propuestas. Esa declaración cayó bien en el mundo Xeneize y fue interpretada como una señal de apertura que facilitó el primer llamado.

En un mercado donde los gestos pesan tanto como los números, la predisposición del futbolista fue leída como una invitación a avanzar. Boca tomó nota y no dejó pasar el momento.

Cómo sigue la situación y qué puede pasar en los próximos días

Por ahora, no hay acuerdo cerrado ni definiciones inmediatas, pero el panorama es claro: Boca y Borja ya hablaron y el interés es real. Con el mercado de pases en marcha y la necesidad del Xeneize de reforzar su ofensiva, las próximas semanas serán determinantes.

Si las charlas avanzan y las condiciones contractuales convencen a ambas partes, el delantero colombiano podría convertirse en uno de los grandes movimientos del mercado local. Lo que empezó como un rumor hoy ya tiene sustento, llamados y declaraciones que lo respaldan. Y en Boca, esa posibilidad empieza a ilusionar.

