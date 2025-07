La inesperada reacción de Lionel Messi tras la presentación de Leandro Paredes en Boca

image

El mediocampista, que llegó desde la Roma, regresó al club de sus amores después de más de una década en Europa. En sus primeras palabras tras pisar nuevamente el césped de la Bombonera, Paredes no ocultó su emoción: “Es uno de los días más importantes de mi vida. Me tocó irme de chico, jugar en los equipos más importantes de Europa, pero volver a casa es algo que soñé desde que me fui.”