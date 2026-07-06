Se conoció la verdad sobre el escándalo amoroso entre De Bruyne y Courtois que sacude a la Selección de Bélgica

La tensión fue tan grande que Marc Wilmots, entrenador de Bélgica en ese momento, tuvo que intervenir antes del Mundial de Brasil 2014. Años después de aquel episodio, el propio director técnico reveló que habló personalmente con De Bruyne para saber si quería que el arquero dejara la delegación de forma definitiva. "Le pregunté a Kevin si quería que Courtois se fuera y me dijo que no", recordó Wilmots, confirmando que el volante entendió que el guardameta era una pieza clave y decidió priorizar el objetivo deportivo del equipo por encima del orgullo personal.

Cómo es la relación actual entre Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois

A pesar del paso del tiempo y de los múltiples torneos compartidos, las heridas provocadas por el escándalo amoroso modificaron los códigos de convivencia para siempre.

Desde entonces, ambos continuaron compartiendo convocatorias con Bélgica en Mundiales, Eurocopas y Eliminatorias, aunque la relación nunca volvió a ser la misma. El día a día de las estrellas internacionales siempre estuvo marcado por una convivencia estrictamente profesional y distante. Incluso en la previa del Mundial de Qatar 2022 volvieron a surgir versiones sobre diferencias internas dentro del vestuario por este motivo, aunque ninguno de los protagonistas profundizó sobre el tema. Ahora, con Bélgica nuevamente en carrera y a horas del duelo frente a Estados Unidos, aquella historia de hace más de diez años vuelve a cobrar protagonismo en el búnker europeo.