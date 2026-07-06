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Se conoció la verdad sobre el escándalo amoroso entre De Bruyne y Courtois que sacude a la Selección de Bélgica

El combinado europeo brilla en la Copa del Mundo tras avanzar a los octavos de final, pero un viejo escándalo amoroso vuelve a estar en el centro de la escena. Los detalles de la infidelidad que quebró la amistad de dos de sus máximas estrellas.

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Se conoció la verdad sobre el escándalo amoroso entre De Bruyne y Courtois que sacude a la Selección de Bélgica

El éxito deportivo y las tensiones del pasado conviven en el vestuario de uno de los grandes animadores del torneo en Norteamérica. Bélgica atraviesa un gran presente en el Mundial 2026 y, después de vencer por 3-2 a Senegal en los 16avos de final, ahora enfrentará a Estados Unidos por un lugar en los cuartos. Mientras el equipo busca seguir avanzando en la llave eliminatoria, la presencia simultánea de Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne en un mismo plantel vuelve a recordar una vieja historia personal que cambió para siempre la relación humana entre ambos.

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Una expulsión en el mundial. Bélgica y la UEFA en pie de guerra con la FIFA y Trump. (foto: Reuters)

El origen del conflicto se remonta a 2013, cuando ambos eran compañeros en la selección belga. Ese año, Caroline Lijnen, que era pareja de De Bruyne, viajó a Madrid junto a unas amigas y allí comenzó un breve romance con Courtois, quien por entonces defendía el arco del Atlético de Madrid. La historia salió a la luz pública tiempo después y provocó una ruptura definitiva e irreversible entre los dos futbolistas, transformando lo que era una buena relación en un distanciamiento absoluto dentro y fuera de la cancha.

Fue la propia Lijnen quien decidió dar su versión detallada de los hechos en una entrevista con la revista Story, donde justificó su accionar remarcando las falencias afectivas de su antiguo noviazgo. "Él me dio lo que yo no había recibido durante tres años de relación con Kevin. Con él pude hablar de todo y hasta me preparó una cena deliciosa. Kevin nunca hizo eso por mí", aseguró sobre Courtois. Además, la mujer explicó que decidió engañar al mediocampista porque, según contó, él también le había sido infiel anteriormente con una de sus mejores amigas, llevándola a pensar que si él la había traicionado, ella podía hacer lo mismo.

Cómo intervino el cuerpo técnico de Bélgica en la pelea de De Bruyne y Courtois

La gravedad del asunto escaló de tal manera que las autoridades futbolísticas de la federación debieron tomar cartas en el asunto para resguardar la armonía del grupo de cara a los desafíos internacionales.

La tensión fue tan grande que Marc Wilmots, entrenador de Bélgica en ese momento, tuvo que intervenir antes del Mundial de Brasil 2014. Años después de aquel episodio, el propio director técnico reveló que habló personalmente con De Bruyne para saber si quería que el arquero dejara la delegación de forma definitiva. "Le pregunté a Kevin si quería que Courtois se fuera y me dijo que no", recordó Wilmots, confirmando que el volante entendió que el guardameta era una pieza clave y decidió priorizar el objetivo deportivo del equipo por encima del orgullo personal.

Cómo es la relación actual entre Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois

A pesar del paso del tiempo y de los múltiples torneos compartidos, las heridas provocadas por el escándalo amoroso modificaron los códigos de convivencia para siempre.

Desde entonces, ambos continuaron compartiendo convocatorias con Bélgica en Mundiales, Eurocopas y Eliminatorias, aunque la relación nunca volvió a ser la misma. El día a día de las estrellas internacionales siempre estuvo marcado por una convivencia estrictamente profesional y distante. Incluso en la previa del Mundial de Qatar 2022 volvieron a surgir versiones sobre diferencias internas dentro del vestuario por este motivo, aunque ninguno de los protagonistas profundizó sobre el tema. Ahora, con Bélgica nuevamente en carrera y a horas del duelo frente a Estados Unidos, aquella historia de hace más de diez años vuelve a cobrar protagonismo en el búnker europeo.

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