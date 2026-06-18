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La sorprendente confesión de Pochettino, DT de EE.UU., sobre Argentina en pleno Mundial

Tras la contundente victoria de Estados Unidos ante Paraguay, el entrenador argentino se refirió a los principales aspirantes al título, elogió a una selección en particular y habló sobre Lionel Messi.

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La confesión de Pochettino

La confesión de Pochettino, DT de EE.UU., sobre Argentina que sorprendió en pleno Mundial

Mauricio Pochettino se rindió ante Lionel Messi tras su deslumbrante debut en el Mundial 2026 y sorprendió al revelar a qué selección preferiría enfrentar en una eventual fase decisiva. Pese al gran arranque de Estados Unidos, que goleó 4-1 a Paraguay, el entrenador argentino fue contundente al señalar quién considera el máximo candidato a quedarse con la Copa del Mundo.

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“Argentina”, respondió sin dudar cuando fue consultado por la cadena española COPE sobre qué selección considera la principal candidata al título.

“Es increíble ver a esta selección: es campeona del mundo por lo que hacen sus jugadores, por su cuerpo técnico y también por la hinchada. En todos los aspectos, Argentina es la campeona”, destacó el técnico nacido en Murphy, Santa Fe.

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Para Pochettino, el equipo dirigido por Lionel Scaloni sigue siendo “el rival a batir”, incluso en un torneo que presenta un formato diferente y una mayor cantidad de selecciones.

Mauricio Pochettino habló sobre Lionel Messi

Además del funcionamiento colectivo, el entrenador remarcó la influencia de Lionel Messi, quien comenzó su sexta Copa del Mundo con un triplete frente a Argelia y alcanzó el récord de goles en Mundiales.

“Messi es de otro planeta. No sería justa cualquier comparación, metáfora, palabra o adjetivo que quisiéramos usar para describirlo”, afirmó.

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¿Argentina o España? Pochettino respondió a quién quiere desafiar en el Mundial 2026

Consultado sobre a qué rival preferiría enfrentar en una eventual fase eliminatoria, Pochettino reconoció que elegiría a España por una cuestión sentimental. “Me gustaría más cruzarme con España que con Argentina. Es por un tema emocional”, admitió.

“Cruzarnos con Argentina y pelearnos para ver quién sigue sería un tema”, agregó, aunque aclaró que firmaría enfrentar a cualquiera de las dos selecciones porque eso significaría haber alcanzado los cuartos de final.

El técnico también salió en defensa de España, que debutó con un sorpresivo empate ante Cabo Verde, y pidió no dramatizar el resultado.

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“No es ningún drama el empate. A medida que los rivales sean más fuertes, España va a levantar el nivel. No deja de ser un primer partido”, sostuvo.

En ese sentido, recordó el inicio de la Albiceleste en Qatar 2022: “Argentina empezó mal con Arabia Saudita y quién iba a decir ese día que terminaría siendo campeón del mundo. Por eso digo que España es un equipo confiable que competirá mucho mejor con el paso de los partidos”.

Pochettino también destacó una de las particularidades del nuevo formato con 48 selecciones y la posibilidad de avanzar incluso como uno de los mejores terceros. “Hay un poco más de tiempo para preparar los partidos. Con 48 equipos, nos da un margen mayor para trabajar”, señaló.

Por último, el entrenador se refirió al creciente interés que despierta el fútbol en Estados Unidos y reveló que la victoria sobre Paraguay tuvo un impacto importante en materia de audiencia.

“Contra Paraguay superamos en audiencia a la final de la NBA, llamó mucho la atención”, aseguró.

Además, contó que tanto él como el plantel recibieron el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump: “La comunicación con el presidente estuvo bien, nos dio su apoyo para este torneo tan importante”.

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