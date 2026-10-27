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La inesperada revelación de Riquelme sobre la ampliación de La Bombonera: "Al hincha no le..."

Juan Román Riquelme se refirió al proyecto para ampliar La Bombonera y fue muy cauto con los plazos. ¿Qué dijo?

Estadio Alberto J. Armando

Estadio Alberto J. Armando

Juan Román Riquelme volvió a abordar uno de los temas institucionales que más expectativas genera en el pueblo xeneize: la remodelación del Estadio Alberto J. Armando. Si bien la conducción oficialista ya le presentó a los socios una propuesta integral que busca llevar la capacidad de la cancha por encima de los 80.000 espectadores, el presidente de Boca Juniors eligió la cautela, evitando fijar fechas tentativas para el inicio de los trabajos para no alimentar falsas promesas.

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“Estamos cada día trabajando. Si tenemos la posibilidad de hacer una bandeja más, con toda la felicidad del mundo, pero al hincha no le vamos a mentir nunca”, enfatizó la máxima autoridad del club al referirse a las intenciones de la dirigencia para ampliar la infraestructura de la institución.

En esa misma línea, el titular xeneize valoró las mejoras que se fueron concretando en los alrededores del recinto ubicado en el barrio de La Boca y reiteró su deseo de concretar la obra: “Los vecinos están contentos, ahora hay mucha luz alrededor de La Bombonera. Si podemos lograr agrandar nuestra casa, lo haremos con mucha felicidad, es lo que queremos”.

En qué consiste el proyecto de la dirigencia para remodelar La Bombonera y qué permisos faltan

La propuesta arquitectónica impulsada por la gestión de Riquelme contempla la construcción de una cuarta bandeja sobre la estructura actual, un tramo que aportaría aproximadamente 6.000 nuevas ubicaciones. A su vez, el plan incluye reformas estructurales en diversos sectores de la cancha, entre las que destacan la conversión del sector K y la Platea Alta en tribunas populares, sumado a modificaciones en las cabeceras bajas con la premisa de maximizar el aforo general.

A pesar de las gestiones iniciadas, todavía restan dar pasos administrativos decisivos para iniciar la construcción. Aunque el club ya cuenta con las aprobaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la empresa Ferrosur para la superestructura proyectada sobre el sector del trazado ferroviario, todavía requiere obtener autorizaciones urbanísticas específicas para conseguir la habilitación definitiva.

Qué dijo Juan Román Riquelme sobre la propuesta de estadio de la oposición

Durante sus declaraciones, el presidente azul y oro aprovechó también para cuestionar con firmeza el proyecto alternativo presentado por la oposición durante el último período electoral, el cual planteaba la construcción de una nueva cancha a pocos metros del recinto histórico.

“No se puede hacer un estadio a 100 metros de otro. La oposición presentó eso en campaña. ¿Alguien le dijo que no se puede? Nadie se anima a preguntarles eso. ¿Pidieron permiso? ¿Los autorizaron? Nadie preguntó nada”, lanzó Riquelme, marcando las inconsistencias de esa propuesta mientras reafirma el camino de la remodelación del estadio actual a fuego lento.

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