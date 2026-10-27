La inesperada revelación de Riquelme sobre la ampliación de La Bombonera: "Al hincha no le..."

A pesar de las gestiones iniciadas, todavía restan dar pasos administrativos decisivos para iniciar la construcción. Aunque el club ya cuenta con las aprobaciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la empresa Ferrosur para la superestructura proyectada sobre el sector del trazado ferroviario, todavía requiere obtener autorizaciones urbanísticas específicas para conseguir la habilitación definitiva.

Qué dijo Juan Román Riquelme sobre la propuesta de estadio de la oposición

Durante sus declaraciones, el presidente azul y oro aprovechó también para cuestionar con firmeza el proyecto alternativo presentado por la oposición durante el último período electoral, el cual planteaba la construcción de una nueva cancha a pocos metros del recinto histórico.

“No se puede hacer un estadio a 100 metros de otro. La oposición presentó eso en campaña. ¿Alguien le dijo que no se puede? Nadie se anima a preguntarles eso. ¿Pidieron permiso? ¿Los autorizaron? Nadie preguntó nada”, lanzó Riquelme, marcando las inconsistencias de esa propuesta mientras reafirma el camino de la remodelación del estadio actual a fuego lento.