Entradas para Boca vs. River: precios y cómo comprar para ir al Superclásico en la Bombonera

Se acerca una nueva edición del enfrentamiento más apasionante del fútbol argentino. En la antesala del compromiso, Boca Juniors recibirá a River Plate el domingo 1 de noviembre a las 15 horas en La Bombonera, en un choque correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Para encarar la organización del evento, la dirigencia xeneize dio a conocer el cronograma oficial con los días y horarios estipulados para que las distintas categorías de socios puedan gestionar sus localidades adicionales.