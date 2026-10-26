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Entradas para Boca vs. River: precios y cómo comprar para ir al Superclásico en la Bombonera

Boca confirmó días y horarios para que sus socios gestionen las entradas del Superclásico ante River.

Boca confirmó días y horarios para que sus socios gestionen las entradas del Superclásico ante River.

Boca confirmó días y horarios para que sus socios gestionen las entradas del Superclásico ante River.

Se acerca una nueva edición del enfrentamiento más apasionante del fútbol argentino. En la antesala del compromiso, Boca Juniors recibirá a River Plate el domingo 1 de noviembre a las 15 horas en La Bombonera, en un choque correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Para encarar la organización del evento, la dirigencia xeneize dio a conocer el cronograma oficial con los días y horarios estipulados para que las distintas categorías de socios puedan gestionar sus localidades adicionales.

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Según la información provista por la institución, la totalidad de los trámites se llevarán a cabo de forma digital a través de la plataforma Boca Socios. Las ventanas de acceso e instancias de compra varían según la categoría social y la ubicación requerida en el estadio.

Cuándo y a qué hora salen a la venta las entradas para el Superclásico entre Boca y River

El esquema de venta dispuesto por la CD del club diferencia el proceso de adquisición para populares, el sistema de confirmación de abonados y las reservas de plateas para socios vitalicios:

  • Entradas Generales: Para los socios activos e interior, el expendio se habilitó a partir del lunes 26 de octubre a las 13:00. En el caso de los socios adherentes, la venta comenzará el martes 27 de octubre a las 17:00.

  • Plateas y Abonados: La confirmación de asistencia para abonados está disponible desde el lunes 26 de octubre a las 14:00 y se extenderá hasta el sábado 31 de octubre a las 23:59. A su vez, el Abono Solidario quedó habilitado a partir del lunes 26 de octubre a las 14:00, manteniéndose activo hasta la apertura de las puertas del estadio.

  • Socios Vitalicios: La reserva de plateas y populares se abrirá formalmente desde el miércoles 28 de octubre a partir de las 14:00.

Cómo es el procedimiento para conseguir entradas en la plataforma Boca Socios

Para garantizar su lugar en el templo xeneize, los hinchas deberán ingresar al sitio web de Boca Socios y completar la gestión dentro de los plazos establecidos para su respectiva categoría.

Para las tribunas generales, el acceso queda segmentado en dos fases continuas: en primera instancia ingresan los socios activos e interior y, al día posterior, se abre el cupo reservado para los adherentes. Por el lado de los abonados a platea, resulta obligatorio confirmar su asistencia dentro del límite de tiempo indicado para no perder el lugar, mientras que los vitalicios dispondrán del sistema de reserva a partir del miércoles. Todo está listo para que La Bombonera luzca repleta en un duelo determinante para el desenlace del campeonato.

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