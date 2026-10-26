Entradas para Boca vs. River: precios y cómo comprar para ir al Superclásico en la Bombonera

Para las tribunas generales, el acceso queda segmentado en dos fases continuas: en primera instancia ingresan los socios activos e interior y, al día posterior, se abre el cupo reservado para los adherentes. Por el lado de los abonados a platea, resulta obligatorio confirmar su asistencia dentro del límite de tiempo indicado para no perder el lugar, mientras que los vitalicios dispondrán del sistema de reserva a partir del miércoles. Todo está listo para que La Bombonera luzca repleta en un duelo determinante para el desenlace del campeonato.