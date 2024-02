La llamativa predicción del tarotista de River para el encuentro ante Atlético Tucumán

Además, Can Tarot se aventuró a afirmar con seguridad que habrá goles de Borja y el Diablito, y aunque mencionó que el equipo rival también anotará, aseguró que, de no ser un empate, River Plate saldrá victorioso. Es importante señalar un error en su predicción, ya que Claudio Echeverri no estará disponible para este compromiso debido a su participación en el Preolímpico con la Selección Argentina Sub-23.

La posible formación de River vs. Atlético Tucumán, por la Copa de la Liga

Franco Armani; Agustín Sant'Anna, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Nicolás Fonseca o Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Franco Mastantuono, Esequiel Barco; Facundo Colidio y Miguel Borja.

Los datos de River vs. Atlético Tucumán, por la Copa de la Liga