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Una de las grandes figuras de Belgrano ante River sufrió un robo en su casa: se llevaron dólares y la medalla de campeón

El defensor de Belgrano, clave en la consagración ante River, sufrió un importante asalto en su vivienda del barrio La Carolina mientras no se encontraba en el domicilio.

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(Foto: Instagram)

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Las últimas horas han sido un torbellino de emociones contrapuestas para el entorno del reciente campeón del fútbol argentino. El defensor de Belgrano de Córdoba, Leonardo Morales, fue víctima de un robo en su casa ubicada en el barrio La Carolina. Los delincuentes ingresaron mientras el futbolista no estaba en el domicilio y se llevaron dinero en dólares, una mochila con ropa de concentración del equipo y la medalla que recibió tras consagrarse campeón del Torneo Apertura.

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Morales fue uno de los protagonistas de la histórica final que coronó a Belgrano campeón. El defensor abrió el marcador en la victoria sobre River y se convirtió en una de las figuras del equipo cordobés, por lo que el hecho generó fuerte repercusión entre los hinchas del Pirata, quienes lamentan la pérdida de un objeto tan significativo para la historia de la institución.

Cómo fue el robo en la casa de Leonardo Morales en Córdoba

El ilícito se produjo en una franja horaria en la que el deportista había dejado las instalaciones deshabitadas por compromisos personales. Según informaron fuentes policiales, Morales se había ausentado de su casa alrededor de las 6 de la mañana. Al regresar, descubrió que desconocidos habían forzado los pestillos de una puerta corrediza que conecta con el patio para ingresar a la propiedad.

Una vez dentro de las habitaciones, los asaltantes revisaron los espacios y recolectaron diversos elementos de valor. Entre los elementos robados figuran un manojo de llaves, una mochila con indumentaria oficial del club, dinero en efectivo y la medalla obtenida tras el histórico título conseguido por Belgrano en el Apertura.

Cómo avanza la investigación policial sobre el robo al jugador de Belgrano

Las fuerzas de seguridad provinciales ya se encuentran trabajando en el lugar de los hechos para intentar recolectar pistas que permitan dar con los autores del asalto. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones, que intenta identificar a los responsables.

No obstante, las pericias preliminares arrojaron una complicación severa para el rastreo de los delincuentes en las inmediaciones de la propiedad. Un detalle que complicará las tareas es que la vivienda no cuenta con cámaras de seguridad ni sistema de alarmas, lo que facilitó el accionar de los ladrones durante la ausencia del futbolista.

Qué le pasó a Lucas Zelarayán en el partido de Belgrano por la Copa Argentina

Al margen de los problemas de inseguridad, el plano estrictamente deportivo también aportó una dosis de dramatismo para el conjunto cordobés durante el fin de semana. Belgrano se enfrentó este sábado a Gimnasia de Jujuy por la Copa Argentina y estrenó su título de campeón del fútbol argentino. Sin embargo, la preocupación se hizo presente en el encuentro: Lucas Zelarayán sufrió una conmoción y no pudo continuar en el partido.

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La situación de alerta se desató de manera imprevista en el complemento del cotejo ante los jujeños. En el segundo tiempo, el futbolista sufrió un mareo, perdió el conocimiento por algunos segundos y fue ayudado por su compañero Uvita Fernández. El volante no llegó a desmayarse, pero en su rostro se hizo evidente su desconcierto. Ante la gravedad visual de la escena, sus compañeros y rivales lo recostaron en el césped, pidieron atención médica de urgencia e ingresó la ambulancia al campo de juego.

Por fortuna, el episodio no pasó a mayores tras la intervención de los profesionales. Zelarayán recuperó la conciencia y pudo salir por sus propios medios. Posteriormente, para llevar tranquilidad a la masa societaria y a los aficionados, el cuerpo médico del club emitió una actualización sobre su evolución clínica: luego de los primeros estudios, los médicos del Pirata informaron que el jugador sufrió una “desorientación temporal” y ya estaba en el vestuario fuera de peligro.

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