Mundial 2026: cómo y cuándo será la triple ceremonia inaugural en Canadá, México y Estados Unidos

El Mundial 2026 será único en muchos aspectos. Será el primero con tres sedes, el primero con 48 países participantes, el primero con ocho partidos para ser campeón del mundo y además, tendrá tres ceremonias inaugurales: una por cada país.
El primer mundial de 48 equipos tiene otra particularidad. Será el primero con tres sedes y entonces, tres ceremonias de apertura. Los artistas se repartirán en México, Canadá y Estados Unidos para dar la impronta de cada país.
El mundial 2026 comienza antes del fútbol, con tres ceremonias inaugurales. (Foto: A24.com)
El Mundial 2026 será único en muchos aspectos. Será el primero con tres sedes, el primero con 48 países participantes, el primero con ocho partidos para ser campeón del mundo y además, tendrá tres ceremonias inaugurales: una por cada país.
A México le corresponde el honor de poner en marcha el Mundial. Allí se jugará el primero de los 104 partidos para tener el nombre del ganador. El estadio Azteca tendrá otro privilegio único después de ser la sede en la que se inició el mismo torneo en 1970, el recordado mundial de 1986 y ahora los mexicanos debutarán con Sudáfrica.
El partido comenzará a las 16 hora argentina. Pero el show del mundial, dará inicio una hora y media antes. A las 14.30 (hora argentina) comenzará la ceremonia inaugural.
El espectáculo estará fuertemente ligado a la cultura mexicana y latinoamericana. Los artistas confirmados son Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla. Esta última, como un guiño de bienvenida al equipo rival: los "bafana-bafana" (muchachos, en zulú).
La idea es mostrar a México como la puerta de entrada al Mundial 2026, mezclando tradición, folklore y música popular contemporánea. Según la FIFA, la ceremonia estará cargada de "sonido, color y significado", con una puesta en escena que reflejará la diversidad cultural mexicana.
La selección para la apertura que mirará el mundo entero busca representar distintos géneros y generaciones:
La ceremonia inaugural canadiense contará con una fuerte presencia de artistas locales e internacionales. Entre ellos, estarán:
A diferencia del espectáculo mexicano, centrado en las tradiciones nacionales, Canadá apostará por una ceremonia inspirada en la diversidad cultural, las comunidades y el multiculturalismo canadiense. El elemento central será una reinterpretación artística del trofeo de la Copa del Mundo a través de un gran mosaico, pensado para representar la mezcla de culturas que caracteriza al país.
La ceremonia inaugural de Estados Unidos se realizará el viernes 12 de junio de 2026 a las 22 horas de la Argentina. Será en el SoFi Stadium de Los Ángeles, antes del partido entre la selección estadounidense y Paraguay. La FIFA confirmó un cartel con artistas de alcance global que busca reflejar la diversidad cultural del país anfitrión.
Además, la FIFA señaló que podrían anunciarse más invitados especiales en las semanas previas al evento. El espectáculo de Los Ángeles estará inspirado en la ciudad como capital mundial del entretenimiento, un asapecto típico de la cultura norteamericana de alcance mundial. Sin embargo, estará especialmente invitada LISA que también marcará un hito:será una de las principales representantes del K-pop en una ceremonia inaugural mundialista.
La FIFA explicó que el show combinará música, cultura pop, tecnología y una puesta en escena de gran escala para representar la diversidad de las distintas comunidades que forman Estados Unidos. El objetivo es ofrecer un espectáculo de alto impacto visual y musical que refleje la magnitud del Mundial 2026.
La artista colombiana estará animando el show del entretiempo en la final del mundial. Será la primera vez que suceda este entreacto, al estilo del "Superbowl" del fútbol americano. Acompañada por Madonna y BTS.
Sucede que la canción oficial del Mundial 2026 se llama Dai Dai y es interpretada, justamente por la cantante colombiana junto al artista nigeriano Burna Boy. Por el momento no se la anuncia en ninguna de las tres ceremonias inaugurales.