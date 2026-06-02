Mundial 2026: cómo y cuándo será la triple ceremonia inaugural en Canadá, México y Estados Unidos

El espectáculo estará fuertemente ligado a la cultura mexicana y latinoamericana. Los artistas confirmados son Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla. Esta última, como un guiño de bienvenida al equipo rival: los "bafana-bafana" (muchachos, en zulú).

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México y un viejo conocido: el estadio Azteca

La idea es mostrar a México como la puerta de entrada al Mundial 2026, mezclando tradición, folklore y música popular contemporánea. Según la FIFA, la ceremonia estará cargada de "sonido, color y significado", con una puesta en escena que reflejará la diversidad cultural mexicana.

¿Por qué eligieron a esos artistas?

Música tradicional y contemporánea.

Danzas folclóricas.

Participación de artistas indígenas.

Representaciones artísticas de las distintas regiones del país.

Un despliegue visual inspirado en el papel picado, una de las expresiones artesanales más emblemáticas de México.

La selección para la apertura que mirará el mundo entero busca representar distintos géneros y generaciones:

Maná y Alejandro Fernández aportan el componente más tradicional y representativo de la música mexicana.

y aportan el componente más tradicional y representativo de la música mexicana. Los Ángeles Azules representan la cumbia mexicana.

representan la cumbia mexicana. Lila Downs conecta con las raíces indígenas y el folklore.

conecta con las raíces indígenas y el folklore. Belinda acerca el pop latino.

acerca el pop latino. J Balvin y Danny Ocean aportan la música urbana latinoamericana.

y aportan la música urbana latinoamericana. Tyla, nacida en Sudáfrica, funciona además como un guiño al rival de México en el partido inaugural.

La ceremonia canadiense

La ceremonia inaugural canadiense contará con una fuerte presencia de artistas locales e internacionales. Entre ellos, estarán:

Michael Bublé

Alanis Morissette

Alessia Cara

Jessie Reyez

Elyanna

Nora Fatehi

Vegedream

William Prince

Sanjoy

A diferencia del espectáculo mexicano, centrado en las tradiciones nacionales, Canadá apostará por una ceremonia inspirada en la diversidad cultural, las comunidades y el multiculturalismo canadiense. El elemento central será una reinterpretación artística del trofeo de la Copa del Mundo a través de un gran mosaico, pensado para representar la mezcla de culturas que caracteriza al país.

canadá inaugural El capítulo canadiense de las triple ceremonia inaugural. (Foto: FIFA)

Estados Unidos: su inauguración y la sede de la final

La ceremonia inaugural de Estados Unidos se realizará el viernes 12 de junio de 2026 a las 22 horas de la Argentina. Será en el SoFi Stadium de Los Ángeles, antes del partido entre la selección estadounidense y Paraguay. La FIFA confirmó un cartel con artistas de alcance global que busca reflejar la diversidad cultural del país anfitrión.

Estados Unidos: su inauguración y la sede de la final

Katy Perry

Future

Anitta

LISA

Rema

Tyla

Además, la FIFA señaló que podrían anunciarse más invitados especiales en las semanas previas al evento. El espectáculo de Los Ángeles estará inspirado en la ciudad como capital mundial del entretenimiento, un asapecto típico de la cultura norteamericana de alcance mundial. Sin embargo, estará especialmente invitada LISA que también marcará un hito:será una de las principales representantes del K-pop en una ceremonia inaugural mundialista.

ceremonia ee.uu. Los artistas en la ceremonia inaugural de EE.UU. (Foto: FIFA)

La FIFA explicó que el show combinará música, cultura pop, tecnología y una puesta en escena de gran escala para representar la diversidad de las distintas comunidades que forman Estados Unidos. El objetivo es ofrecer un espectáculo de alto impacto visual y musical que refleje la magnitud del Mundial 2026.

¿Y Shakira?¿Solo en la final?

La artista colombiana estará animando el show del entretiempo en la final del mundial. Será la primera vez que suceda este entreacto, al estilo del "Superbowl" del fútbol americano. Acompañada por Madonna y BTS.

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Sucede que la canción oficial del Mundial 2026 se llama Dai Dai y es interpretada, justamente por la cantante colombiana junto al artista nigeriano Burna Boy. Por el momento no se la anuncia en ninguna de las tres ceremonias inaugurales.