En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Selección Argentina
DE NO CREER

El impensado apodo que le pusieron a Scaloni en la intimidad de la Selección Argentina tras la "peor charla técnica del mundo"

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el estreno de una serie documental sacó a la luz los detalles más íntimos y desconocidos sobre la Selección Argentina en Qatar 2022.

Banner Seguinos en google DESK
El impensado apodo que le pusieron a Scaloni en la intimidad de la Selección Argentina tras la peor charla técnica del mundo

El recuerdo de la gesta histórica en Medio Oriente sumó un capítulo profundamente emotivo que describe a la perfección la unión del grupo campeón. El 18 de diciembre de 2022 se escribió una de las páginas más importantes de la historia del fútbol argentino y mundial: Argentina derrotó en la final de la Copa del Mundo de Qatar a Francia y alzó su tercer título. Hubo goles, sufrimiento, tiempo suplementario y tanda de penales, pero mucho antes, también existió una charla técnica de Lionel Scaloni que quedó inconclusa debido al desborde de sentimientos en el vestuario de Lusail.

Leé también La Selección argentina viajó al Mundial 2026: quiénes partieron con Scaloni y qué figuras se sumarán en EE.UU.
la seleccion argentina viajo al mundial 2026: quienes partieron con scaloni y que figuras se sumaran en ee.uu.
image

El director técnico santafesino no pudo contener la emoción en los minutos previos al partido y tuvo que pedir auxilio de inmediato a sus colaboradores mientras buscaba hilvanar frases y daba las indicaciones tácticas finales. Esta situación provocó que, de forma interna, los integrantes del plantel y sus propios compañeros de trabajo le pusieran un divertido sobrenombre para cargarlo en las concentraciones.

Cómo fue la charla técnica de Lionel Scaloni antes de la final con Francia

Los detalles de lo que el propio cuerpo técnico calificó con humor como un caos discursivo fueron revelados por los propios protagonistas. Emiliano Martínez fue quien recordó ese momento en un documental recién lanzado: “Entramos a la charla, Scaloni estaba ahí y había 20 sillas allá. Nosotros mirando a Scaloni que estaba hablando. ‘El equipo va a jugar así, Fideo (Di María) por izquierda, va a hacer un tremendo quilombo, el partido está ahí. Encaralo en todos los tiros a Kounde, lo vas a matar’. Una boludez, dos minutos, y empieza a llorar. ‘Bueno, quiero decirles...’, y empieza a llorar, llorar, cuando quería hablar, peor”, relató el arquero.

Ante la imposibilidad de seguir, el DT buscó delegar la palabra, pero la emoción se transformó en un efecto dominó que contagió a todos. En la producción audiovisual también habló Lionel Messi, entre risas: “Cuando (Scaloni) va a hablar, ‘no puedo, no puedo, Pablo (Aimar), hablá vos’. ‘Yo tampoco, yo tampoco’”. El mediocampista Rodrigo De Paul sumó que el técnico intentó apoyarse en otro histórico: “Le dice a Walter (Samuel), ‘hablá vos’. Y Walter dice ‘yo no, yo no’”.

Qué apodo le pusieron a Lionel Scaloni tras su llanto en el vestuario

La timidez y la emoción generalizada terminaron dándole forma a una humorada que perdura hasta el día de hoy en la intimidad del predio de Ezeiza. El propio Walter Samuel confesó en las entrevistas: “Arrancó y nosotros a veces lo cargamos, decimos ‘uh, ahora viene La Llorona, no sé qué... Y esa vez vino, nos vino a todos, no podíamos hablar. Creo que fue la peor charla técnica del mundo, ja”, reveló el exdefensor sobre el particular apodo que le pusieron al DT.

Para colmo de males, el último recurso de Scaloni tampoco funcionó debido a la tensión del momento. El Dibu Martínez terminó cerrando la que hoy es una graciosa anécdota: “Empezó Mati Manna (el videoanalista), lo manda a Mati Manna a hablar. ‘Bueno, debemos estar todos orgullosos...’. Peor, estaba re nervioso, era peor que Scaloni”. De todas formas, De Paul rescató el valor humano del bache: “Fue una charla técnica a su manera, transmitió seguramente lo que quería. A veces no hace falta decir mucho para que lo entendamos”.

Dónde se puede ver el nuevo documental de Lionel Scaloni

Todo este material inédito forma parte de una nueva propuesta audiovisual pensada para los fanáticos en la previa de la cita en Norteamérica. La miniserie “El Método Scaloni” se estrenó el pasado 28 de mayo en la plataforma de Flow: es una producción de tres episodios de media hora que pone en el centro la palabra del entrenador de la selección argentina campeona del mundo y busca explicar su liderazgo a pocos días del Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Coproducida por Virgen Films y BMC Consultores, la miniserie fue dirigida por Diego Peskins y contó con investigación y curaduría de Fabian Jalife. El eje narrativo está sostenido por entrevistas inéditas a Lionel Scaloni y por testimonios de su círculo íntimo. La producción plantea un recorrido emocional sobre la resiliencia y la unión, sintetizado en una frase del propio DT: “Si estamos bien, somos capaces”. Además de los jugadores del plantel actual, la serie cuenta con la participación de figuras del fútbol internacional de la talla de Diego Simeone y José Pekerman.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Scaloni Selección Argentina
Notas relacionadas
Preocupación de Scaloni: los futbolistas con complicaciones físicas a días del debut mundialista
El plan B de Scaloni: quiénes son los sietes jugadores que acompañan al plantel de la Selección Argentina en Kansas
La inesperada determinación que tomó Lionel Scaloni que afecta a la Selección Argentina

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar