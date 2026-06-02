El impensado apodo que le pusieron a Scaloni en la intimidad de la Selección Argentina tras la "peor charla técnica del mundo"

Ante la imposibilidad de seguir, el DT buscó delegar la palabra, pero la emoción se transformó en un efecto dominó que contagió a todos. En la producción audiovisual también habló Lionel Messi, entre risas: “Cuando (Scaloni) va a hablar, ‘no puedo, no puedo, Pablo (Aimar), hablá vos’. ‘Yo tampoco, yo tampoco’”. El mediocampista Rodrigo De Paul sumó que el técnico intentó apoyarse en otro histórico: “Le dice a Walter (Samuel), ‘hablá vos’. Y Walter dice ‘yo no, yo no’”.

Qué apodo le pusieron a Lionel Scaloni tras su llanto en el vestuario

La timidez y la emoción generalizada terminaron dándole forma a una humorada que perdura hasta el día de hoy en la intimidad del predio de Ezeiza. El propio Walter Samuel confesó en las entrevistas: “Arrancó y nosotros a veces lo cargamos, decimos ‘uh, ahora viene La Llorona, no sé qué... Y esa vez vino, nos vino a todos, no podíamos hablar. Creo que fue la peor charla técnica del mundo, ja”, reveló el exdefensor sobre el particular apodo que le pusieron al DT.

Para colmo de males, el último recurso de Scaloni tampoco funcionó debido a la tensión del momento. El Dibu Martínez terminó cerrando la que hoy es una graciosa anécdota: “Empezó Mati Manna (el videoanalista), lo manda a Mati Manna a hablar. ‘Bueno, debemos estar todos orgullosos...’. Peor, estaba re nervioso, era peor que Scaloni”. De todas formas, De Paul rescató el valor humano del bache: “Fue una charla técnica a su manera, transmitió seguramente lo que quería. A veces no hace falta decir mucho para que lo entendamos”.

Dónde se puede ver el nuevo documental de Lionel Scaloni

Todo este material inédito forma parte de una nueva propuesta audiovisual pensada para los fanáticos en la previa de la cita en Norteamérica. La miniserie “El Método Scaloni” se estrenó el pasado 28 de mayo en la plataforma de Flow: es una producción de tres episodios de media hora que pone en el centro la palabra del entrenador de la selección argentina campeona del mundo y busca explicar su liderazgo a pocos días del Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Coproducida por Virgen Films y BMC Consultores, la miniserie fue dirigida por Diego Peskins y contó con investigación y curaduría de Fabian Jalife. El eje narrativo está sostenido por entrevistas inéditas a Lionel Scaloni y por testimonios de su círculo íntimo. La producción plantea un recorrido emocional sobre la resiliencia y la unión, sintetizado en una frase del propio DT: “Si estamos bien, somos capaces”. Además de los jugadores del plantel actual, la serie cuenta con la participación de figuras del fútbol internacional de la talla de Diego Simeone y José Pekerman.