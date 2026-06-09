La recuperación del Dibu Martínez a días del Mundial: cómo está y qué falta para que vuelva a atajar

Cuándo van a exigir al Dibu Martínez y cuándo volverá a ponerse los guantes

El cuerpo técnico ya tiene agendado el momento crucial en el que el futbolista de 33 años modificará su régimen de entrenamiento para reincorporarse de lleno a la par de sus compañeros.

De hecho, en la conferencia de prensa de este lunes, el entrenador Lionel Scaloni dio detalles de cómo continuará la situación del arquero: "El viernes le sacarían el vendaje y si se le formó el cayo sería una buena señal para meterle más caña". Ese diagnóstico clínico marcará el punto de partida para que el marplatense sea exigido al máximo con trabajos específicos de arco y pueda evaluar su tolerancia al dolor y al impacto.

¿Llega el Dibu Martínez a jugar el debut de la Selección Argentina en el Mundial?

A pesar de la inactividad en la gira preparatoria de Norteamérica, los pronósticos internos de la delegación albiceleste traen alivio para el cuerpo técnico y los fanáticos de cara al inicio de la fase de grupos.

Aunque por esa lesión no pudo formar parte del amistoso frente Honduras y tampoco estará en el duelo contra el elenco europeo este martes, el marplatense de 33 años atraviesa los últimos días sin poder estar a disposición del cuerpo técnico. Sin embargo, las certezas médicas son absolutas: según pudo saber este medio, Dibu Martínez no corre riesgo de perderse el estreno de Argentina el 16 próximo frente a Argelia.

En caso de suscitarse algún contratiempo de último momento en la revisión del viernes, el orden de prioridades en el banco de relevos quedó completamente establecido por las determinaciones del entrenador. En caso de que no pueda estar, el primer suplente es Gerónimo Rulli, quien sumará rodaje frente a Islandia, después de que contra Honduras el arquero haya sido Juan Musso, completando así el panorama de la portería nacional en la antesala de la gran cita.