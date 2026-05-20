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Con un brillante Emiliano Buendía y un sólido Dibu Martínez, el Aston Villa ganó la Europa League

El conjunto inglés goleó 3-0 al Friburgo en la final que se disputó en el Vodafone Park de Turquía.

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Aston Villa levanta la Europa League (REUTERS)

Aston Villa levanta la Europa League (REUTERS)

El Aston Villa volvió a tocar la gloria en Europa después de más de cuatro décadas. Con Emiliano “Dibu” Martínez como una de las grandes figuras del equipo y un golazo del argentino Emiliano Buendía, el conjunto inglés goleó 3-0 al Friburgo en Estambul y se consagró campeón de la UEFA Europa League.

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La final se disputó en el Vodafone Park de Turquía y mostró un claro dominio del equipo dirigido por Unai Emery, que controló el partido de principio a fin y levantó un título internacional histórico para el club de Birmingham.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers. El arquero campeón del mundo con la Selección argentina volvió a destacarse como líder dentro y fuera de la cancha y celebró su primer título europeo con Aston Villa desde su llegada al club en 2020.

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El golazo de Emiliano Buendía que hizo explotar la final

El Aston Villa abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo gracias a una gran definición de Youri Tielemans, quien conectó de volea un centro preciso de Morgan Rogers.

Sin embargo, el momento más impactante llegó antes del descanso. A los 47 minutos, Emiliano Buendía recibió la pelota y sacó un tremendo zurdazo al ángulo que dejó sin chances al arquero Noah Atubolu.

El mediocampista nacido en Mar del Plata, que integra la lista preliminar de la Selección argentina rumbo al Mundial, celebró uno de los goles más importantes de su carrera y alimentó su sueño de disputar su primera Copa del Mundo a los 29 años.

Dibu Martínez, ovacionado y campeón en Europa

Aunque tuvo menos trabajo que en otras noches decisivas, la presencia de Emiliano Martínez volvió a ser determinante para Aston Villa. Desde la entrada en calor, el arquero argentino se llevó una ovación de los hinchas ingleses, que reconocieron su importancia en la histórica campaña europea.

Fiel a su estilo, el Dibu realizó su habitual rutina de concentración y mostró la personalidad que lo convirtió en uno de los referentes absolutos del plantel.

Buendia
El festejo de Emiliano Buendía (REUTERS)

El festejo de Emiliano Buendía (REUTERS)

El campeón del mundo fue clave durante todo el torneo y levantó su primer trofeo internacional con Aston Villa, que no disputaba una final europea desde la Supercopa de Europa de 1983.

Aston Villa volvió a ganar un título europeo después de 43 años

La conquista en Estambul significó el regreso del Aston Villa a la élite continental. El club inglés no celebraba un título internacional de semejante magnitud desde hace más de cuatro décadas.

En las estadísticas, el conjunto británico también fue superior: tuvo el 51% de la posesión y realizó 16 remates al arco contra apenas 4 del Friburgo alemán.

Sin sufrir sobresaltos y con una actuación contundente, Aston Villa cerró una campaña inolvidable y volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol europeo.

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