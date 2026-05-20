Con un brillante Emiliano Buendía y un sólido Dibu Martínez, el Aston Villa ganó la Europa League

El golazo de Emiliano Buendía que hizo explotar la final

El Aston Villa abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo gracias a una gran definición de Youri Tielemans, quien conectó de volea un centro preciso de Morgan Rogers.

Sin embargo, el momento más impactante llegó antes del descanso. A los 47 minutos, Emiliano Buendía recibió la pelota y sacó un tremendo zurdazo al ángulo que dejó sin chances al arquero Noah Atubolu.

El mediocampista nacido en Mar del Plata, que integra la lista preliminar de la Selección argentina rumbo al Mundial, celebró uno de los goles más importantes de su carrera y alimentó su sueño de disputar su primera Copa del Mundo a los 29 años.

Dibu Martínez, ovacionado y campeón en Europa

Aunque tuvo menos trabajo que en otras noches decisivas, la presencia de Emiliano Martínez volvió a ser determinante para Aston Villa. Desde la entrada en calor, el arquero argentino se llevó una ovación de los hinchas ingleses, que reconocieron su importancia en la histórica campaña europea.

Fiel a su estilo, el Dibu realizó su habitual rutina de concentración y mostró la personalidad que lo convirtió en uno de los referentes absolutos del plantel.

Buendia El festejo de Emiliano Buendía (REUTERS)

El campeón del mundo fue clave durante todo el torneo y levantó su primer trofeo internacional con Aston Villa, que no disputaba una final europea desde la Supercopa de Europa de 1983.

Aston Villa volvió a ganar un título europeo después de 43 años

La conquista en Estambul significó el regreso del Aston Villa a la élite continental. El club inglés no celebraba un título internacional de semejante magnitud desde hace más de cuatro décadas.

En las estadísticas, el conjunto británico también fue superior: tuvo el 51% de la posesión y realizó 16 remates al arco contra apenas 4 del Friburgo alemán.

Sin sufrir sobresaltos y con una actuación contundente, Aston Villa cerró una campaña inolvidable y volvió a escribir su nombre en la historia grande del fútbol europeo.