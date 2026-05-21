La lesión del Dibu Martínez que enciende todas las alarmas en la Selección: "Me rompí..."

A pesar de la crudeza de la frase, la tranquilidad para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no tardó en llegar. Desde su entorno más cercano le confiaron a TyC Sports que la molestia no sería de gravedad y no tendrá problemas en su preparación para el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

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A pesar del sufrimiento físico, el arquero completó la totalidad del encuentro, alzó el trofeo continental y ratificó una estadística asombrosa que lo consolida como un futbolista infalible en partidos decisivos. Con esta nueva estrella en Turquía, Dibu Martínez disputó siete manos a manos por trofeos a lo largo de su carrera (entre Arsenal, Selección Argentina y Aston Villa) y ¡ganó todos!

El guardameta aprovechó la ocasión para manifestar el profundo lazo afectivo que lo une con la institución británica y con su director técnico: "Cada vez que juego y defiendo el arco de Aston Villa lo hago con orgullo", señaló, al tiempo que le dedicó grandes elogios a su entrenador, Unai Emery. "A Emery lo quiero mucho. Lo conozco hace muchos años, desde el Arsenal. Es un ganador como yo, un enfermo de ganar partidos", sentenció.

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Lejos de conformarse con el éxito histórico alcanzado con los "Villanos", el arquero ya cambió el chip de cara al futuro inmediato de su carrera profesional. El foco está puesto en defender la corona obtenida en Qatar. "Estoy muy feliz. Ahora a disfrutar con los chicos y después enfocarme en el Mundial", concluyó el arquero, llevando tranquilidad sobre su estado físico y ratificando que su mentalidad ganadora ya apunta a la Copa del Mundo 2026.