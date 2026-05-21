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PREOCUPACIÓN TOTAL

La lesión del Dibu Martínez que enciende todas las alarmas en la Selección: "Me rompí..."

El arquero argentino conquistó su primer título con el Aston Villa. Sin embargo, en medio de los festejos por la goleada ante Friburgo, encendió las alarmas de cara a la Copa del Mundo al revelar que sufrió una importante lesión.

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La lesión del Dibu Martínez que enciende todas las alarmas en la Selección: Me rompí...

La consagración del Aston Villa en el plano continental quedará grabada en las páginas doradas del club, pero sumó un condimento épico que nadie se esperaba. El conjunto inglés venció por 3-0 a Friburgo y conquistó la Europa League en Estambul, Turquía. En medio de la euforia total por la obtención del título, una inesperada revelación de Emiliano "Dibu" Martínez alarmó a todo el mundo del fútbol a semanas de la cita mundialista: "Me rompí el dedo".

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Dibu Martínez fue una de las figuras en la serie ante Nottingham Forest. (Foto: Reuters).

El arquero marplatense, pieza fundamental para mantener la valla invicta en suelo turco, dio detalles del doloroso momento en una entrevista televisiva. "Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo", expresó el futbolista en diálogo con ESPN, dejando en claro que bajo ningún punto de vista se le cruzó por la cabeza pedir el cambio en la previa del partido más importante de la temporada de su club.

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Qué gravedad tiene la lesión del Dibu Martínez y cómo afectará al Mundial 2026

Al ser consultado sobre el alcance de la dolencia y si la situación amerita una preocupación mayor, el arquero minimizó el dolor, aunque describió una situación impactante. “Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, relató sobre las dificultades que debió sortear durante los 90 minutos de juego.

A pesar de la crudeza de la frase, la tranquilidad para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no tardó en llegar. Desde su entorno más cercano le confiaron a TyC Sports que la molestia no sería de gravedad y no tendrá problemas en su preparación para el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Cómo quedó el impresionante récord de Dibu Martínez en finales

A pesar del sufrimiento físico, el arquero completó la totalidad del encuentro, alzó el trofeo continental y ratificó una estadística asombrosa que lo consolida como un futbolista infalible en partidos decisivos. Con esta nueva estrella en Turquía, Dibu Martínez disputó siete manos a manos por trofeos a lo largo de su carrera (entre Arsenal, Selección Argentina y Aston Villa) y ¡ganó todos!

El guardameta aprovechó la ocasión para manifestar el profundo lazo afectivo que lo une con la institución británica y con su director técnico: "Cada vez que juego y defiendo el arco de Aston Villa lo hago con orgullo", señaló, al tiempo que le dedicó grandes elogios a su entrenador, Unai Emery. "A Emery lo quiero mucho. Lo conozco hace muchos años, desde el Arsenal. Es un ganador como yo, un enfermo de ganar partidos", sentenció.

Cuál es el próximo objetivo de Emiliano Martínez tras ganar la Europa League

Lejos de conformarse con el éxito histórico alcanzado con los "Villanos", el arquero ya cambió el chip de cara al futuro inmediato de su carrera profesional. El foco está puesto en defender la corona obtenida en Qatar. "Estoy muy feliz. Ahora a disfrutar con los chicos y después enfocarme en el Mundial", concluyó el arquero, llevando tranquilidad sobre su estado físico y ratificando que su mentalidad ganadora ya apunta a la Copa del Mundo 2026.

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