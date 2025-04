La revelación de Luis Suárez sobre Lionel Messi que ilusiona a los hinchas argentinos: "Tiene..."

Sin embargo, Suárez dejó en claro que no es un tema que aborden con demasiada profundidad. “Yo, obviamente que, después de estar alejado de la selección, un poco eso se va perdiendo más de mi lado que del de él, pero todavía no lo hablamos. Sí, podemos conversar que acá, cuando tengamos más años, podemos tomar la decisión, pero en realidad no hablamos en concreto”, reconoció.

Ante la repregunta sobre si Messi le confirmó que va a jugar el Mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, Suárez fue tajante: “No, ni yo le pregunto a él tampoco. Hay gente que no entiende, ya sé cómo es y no le pregunto nada de eso. El tiempo dirá”.

En cuanto a su propio rol para 2026, Suárez fue claro: “A este Mundial prefiero disfrutarlo como hincha, como uruguayo, como padre, e ir a hacer todas esas cosas que viví mucho estrés, nervio y adrenalina cuando las hacía como jugador”.