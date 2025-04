¿Sos vos Lionel?: el gracioso encuentro entre Messi y un reconocido cantante hizo estallar las redes

"La mamá le puso así por mí": Richie recordó el origen del nombre de Messi

En su posteo de Instagram, Richie escribió con humor: “¡Cuando Lionel conoce a Lionel! La mamá le puso así por mí... Y ahora acá estamos ”. El cantante también le expresó al futbolista: “Fue genial conocerte después de todos estos años”. Las fotos del encuentro rápidamente se viralizaron.

Lionel Messi y Lionel Ritchie.jpg

El origen del nombre de Lionel Messi: una historia contada por su madre

La historia del nombre de Messi se remonta a 2010, durante el Mundial de Sudáfrica. En una entrevista con Telefe, Celia Cuccittini, madre del jugador, contó cómo fue el nacimiento de su hijo y reveló: “Como no teníamos nombre de varón, siempre me gustó Leonel. Cuando Jorge lo anotó, ¡le puso Lio! Cuando vino, casi lo mato”, bromeó. La razón: a ambos les gustaba Lionel Richie. Así fue como decidieron reemplazar la "e" por la "i".

Richie ya conocía la historia y reaccionó con humor

El cantante de éxitos como Endless Love y Say You, Say Me ya se había enterado del curioso homenaje. “Al principio pensé que era una broma. Después investigué y vi que su mamá realmente lo dijo. ¡Era verdad!”, expresó Richie en su momento. “Entiendo que él no sabe cantar, pero yo no puedo jugar al fútbol. Así que vamos a ser los mejores amigos”, bromeó el artista.

Richie vuelve a Argentina: ¿se reencontrará con los Messi?

En paralelo al viral encuentro, esta semana se confirmó que Lionel Richie regresará a la Argentina para dar un show el 11 de septiembre en el Movistar Arena, a diez años de su última visita al país. Tal vez, esta vez, Celia y Jorge Messi también estén presentes para saludar a quien inspiró el nombre de su hijo.