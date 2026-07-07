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La emoción de Antonela Roccuzzo en el partido histórico de Messi y la Selección ante Egipto

Antonela Roccuzzo acaparó todas las miradas durante el desarrollo del partido histórico entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026.

7 jul 2026, 17:36
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La emoción Antonela Roccuzzo en el partido histórico de Messi y la Selección ante Egipto

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La emoción Antonela Roccuzzo en el partido histórico de Messi y la Selección ante Egipto

La emoción Antonela Roccuzzo en el partido histórico de Messi y la Selección ante Egipto

En medio de un partido que parecía terminado para la Selección, apareció otra vez la figura de Antonela Roccuzzo como sostén silencioso desde las tribunas de Atlanta. Rodeada por la marea de hinchas argentinos que colmó el estadio, la mujer de Lionel Messi acompañó cada minuto de una tarde que terminó con una remontada histórica y el boleto a cuartos de final por 3-2 ante Egipto.

La mamá de Thiago, Mateo y Ciro no bajó los brazos en ningún momento del encuentro: cantó el himno con toda la fuerza y emoción al arranque y sostuvo ese mismo compromiso incluso en los tramos más duros, como cuando le atajaron el penal a Leo o cuando el equipo se fue al descanso, digamos, en desventaja tras el tanto anulado por infracción sobre Lisandro Martínez.

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Quien mejor conoce la capacidad de reacción de Messi es justamente ella. Y eso quedó demostrado. En apenas 13 minutos, el equipo dio vuelta un partido que tenía mal parado al bicampeón del mundo. Ahí llegó el llanto del capitán, que no esperaba semejante vuelco, aliviado después con los tantos de Cuti Romero, uno propio y el zarpazo de cabeza de Enzo Fernández tras el pase de Lautaro Martínez.

El festejo se sintió en cada rincón del país, aunque fueron los mismos compañeros de equipo quienes decidieron ponerlo a Messi en el centro de la escena como el gran artífice de una clasificación que quedará en la memoria, mientras Antonela, otra vez, era parte de esa emoción colectiva desde la tribuna.

¿En Brasil se burlaron del desempeño de Messi en el Mundial 2026?

En medio del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, la cuenta oficial de TV Globo sorprendió con un provocador posteo dedicado a Lionel Messi. El canal brasileño publicó una imagen del capitán argentino con una cruz roja sobre su figura junto al mensaje "Messi yendo a patear desde el punto del penal", en clara alusión burlona a su desempeño desde los doce pasos.

La publicación no se quedó ahí y sumó otra chicana, esta vez en portugués: "Shiiiiiiiiii... 2 penales cobrados y 2 penales errados en la Copa", acompañada de un emoji con gesto de silencio. Con ese posteo, el medio brasileño apuntó a los dos penales que Messi falló en lo que va del Mundial 2026, algo que generó rápida repercusión entre los usuarios de las redes sociales.

Pese a las burlas, la Selección terminó imponiéndose 3-2 ante Egipto y aseguró su boleto a los cuartos de final. Los goles del equipo de Lionel Scaloni fueron obra de Cuti Romero, el propio Messi y Enzo Fernández, mientras que Egipto había logrado ponerse en ventaja antes de la remontada.

     

 

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