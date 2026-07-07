La emoción de Antonela Roccuzzo en el partido histórico de Messi y la Selección ante Egipto

¿En Brasil se burlaron del desempeño de Messi en el Mundial 2026?

En medio del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, la cuenta oficial de TV Globo sorprendió con un provocador posteo dedicado a Lionel Messi. El canal brasileño publicó una imagen del capitán argentino con una cruz roja sobre su figura junto al mensaje "Messi yendo a patear desde el punto del penal", en clara alusión burlona a su desempeño desde los doce pasos.

La publicación no se quedó ahí y sumó otra chicana, esta vez en portugués: "Shiiiiiiiiii... 2 penales cobrados y 2 penales errados en la Copa", acompañada de un emoji con gesto de silencio. Con ese posteo, el medio brasileño apuntó a los dos penales que Messi falló en lo que va del Mundial 2026, algo que generó rápida repercusión entre los usuarios de las redes sociales.

Pese a las burlas, la Selección terminó imponiéndose 3-2 ante Egipto y aseguró su boleto a los cuartos de final. Los goles del equipo de Lionel Scaloni fueron obra de Cuti Romero, el propio Messi y Enzo Fernández, mientras que Egipto había logrado ponerse en ventaja antes de la remontada.