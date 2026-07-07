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La violenta reacción del pueblo de Brasil contra la CBF tras la eliminación del Mundial: "¿Así quieren...?"

La Selección Argentina quedó afuera en octavos de final ante Noruega y los fanáticos estallaron en la sede de la Confederación exigiendo un cambio de rumbo.

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Foto: Reuters 

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El impacto deportivo de la Copa del Mundo se transformó de manera inmediata en una profunda crisis institucional y social en territorio sudamericano. La Canarinha se despidió temprano de la Copa del Mundo 2026 tras la derrota ante Noruega en los octavos de final del certamen, lo que provocó la explosión de los hinchas contra la Confederación. La prematura eliminación caló hondo en el ánimo de los fanáticos, quienes no tardaron en trasladar su indignación desde las pantallas hacia las oficinas de las máximas autoridades del fútbol de su país.

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La tensión escaló rápidamente en la noche de la jornada posterior al partido eliminatorio. La temprana eliminación de Brasil en el Mundial, tras perder 2-1 en los octavos de final del torneo ante Noruega llegó rápido a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y este lunes a la noche un grupo de hinchas se acercó a la sede para reclamar contra la dirigencia. Los manifestantes se concentraron en las inmediaciones del edificio para exigir de forma unánime un cambio drástico de rumbo en el manejo de la Canarinha de cara al próximo ciclo mundialista.

Foto: @nucleobr

El Núcleo BR, un movimiento de apoyo al deporte brasileño, fue el impulsor de la protesta, y compartió imágenes de la movilización dejando un mensaje claro: "El que apoya también exige. Núcleo BR no se queda al margen". Los portones de entrada a la sede de la CBF, ubicada en Barra de Tijuca, Río de Janeiro, fueron cubiertos por los hinchas con banderas con mensajes directos en contra de la dirigencia del fútbol local. "Respeten la historia de la única pentacampeona", apuntó una en alusión al peso histórico de la Verdeamarela, mientras que otra bandera jugó con las siglas de la organización catalogándola como "Confederación Brasileña Fraudulenta".

Cuáles fueron los motivos de la protesta de los hinchas de Brasil contra la CBF

La parcialidad del conjunto brasileño centró sus críticas en las decisiones administrativas y logísticas que rodearon la preparación del equipo antes y durante el desarrollo del certamen ecuménico.

El reclamo estuvo enfocado en la conducción del fútbol brasileño, y en el comunicado el grupo protestante exigió "respeto, responsabilidad y una gestión a la altura" de la historia del país. La agrupación Núcleo BR apuntó de manera severa contra las distracciones institucionales que afectaron la concentración del plantel profesional en los Estados Unidos, sentenciando con dureza: "Nuestro ciclo durante la Copa estuvo más enfocado en problemas fuera de la cancha que en el fútbol en sí. ¿Así quieren ser campeones?".

Cómo quedó la racha histórica de Brasil en los Mundiales tras perder con Noruega

La inesperada derrota frente al conjunto europeo profundizó un periodo de sequía y frustraciones en las etapas decisivas de la máxima competencia de la FIFA.

La caída ante la Noruega de Erling Haaland, autor de los dos tantos de los nórdicos, se sumó a la lista de eliminaciones tempranas de Brasil en Copas del Mundo. Con este nuevo tropiezo en la ronda de octavos de final, el conjunto sudamericano extendió su racha negativa en el torneo más importante del planeta, debido a que desde 2014, cuando sufrió la catastrófica goleada por 7-1 ante Alemania, Brasil no logra alcanzar las semifinales de una cita máxima, sembrando la incertidumbre total sobre el futuro de su proyecto deportivo.

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