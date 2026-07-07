La violenta reacción del pueblo de Brasil contra la CBF tras la eliminación del Mundial: "¿Así quieren...?"

Cuáles fueron los motivos de la protesta de los hinchas de Brasil contra la CBF

La parcialidad del conjunto brasileño centró sus críticas en las decisiones administrativas y logísticas que rodearon la preparación del equipo antes y durante el desarrollo del certamen ecuménico.

El reclamo estuvo enfocado en la conducción del fútbol brasileño, y en el comunicado el grupo protestante exigió "respeto, responsabilidad y una gestión a la altura" de la historia del país. La agrupación Núcleo BR apuntó de manera severa contra las distracciones institucionales que afectaron la concentración del plantel profesional en los Estados Unidos, sentenciando con dureza: "Nuestro ciclo durante la Copa estuvo más enfocado en problemas fuera de la cancha que en el fútbol en sí. ¿Así quieren ser campeones?".

Cómo quedó la racha histórica de Brasil en los Mundiales tras perder con Noruega

La inesperada derrota frente al conjunto europeo profundizó un periodo de sequía y frustraciones en las etapas decisivas de la máxima competencia de la FIFA.

La caída ante la Noruega de Erling Haaland, autor de los dos tantos de los nórdicos, se sumó a la lista de eliminaciones tempranas de Brasil en Copas del Mundo. Con este nuevo tropiezo en la ronda de octavos de final, el conjunto sudamericano extendió su racha negativa en el torneo más importante del planeta, debido a que desde 2014, cuando sufrió la catastrófica goleada por 7-1 ante Alemania, Brasil no logra alcanzar las semifinales de una cita máxima, sembrando la incertidumbre total sobre el futuro de su proyecto deportivo.