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Alegría inmensa

De Susana a Darín: así fue el festejo de los famosos tras el agónico triunfo de Argentina ante Egipto

Susana Giménez, Ricardo Darín, Graciela Alfano, entre otros, fueron algunos de los famosos que quisieron compartir su alegría y celebrar con sus seguidores el triunfo ante Egipto.

7 jul 2026, 17:17
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Agónico, infartante y con un desenlace inolvidable. Así fue el sufrido triunfo de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que mantuvo en vilo a millones de hinchas hasta el último segundo y que terminó desatando una verdadera explosión de alegría.

Los últimos 20 minutos fueron una auténtica montaña rusa de emociones y no aptos para cardíacos. Desde el gol de Cristian Romero, que encendió la ilusión, pasando por el tanto de Lionel Messi, que hizo estallar de esperanza a todo un país, hasta la aparición salvadora de Enzo Fernández para sellar el 3-2 definitivo, cada jugada se vivió con el corazón en la boca.

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Varios famosos argentinos celebraron el agónico triunfo de la Selección en las redes sociales. Apenas el árbitro marcó el final del partido, actores, conductores, periodistas, y otras figuras del espectáculo compartieron mensajes cargados de emoción, fotos, videos y emojis para expresar su alegría por una clasificación que mantuvo a todo el país con el corazón en la boca.

"Leo, siempre hay que seguir. Siempre se puede. Vamos Argentina", escribió Georgina Barbarossa en su cuenta de Instagram. La foto que eligió es una del capitán llorando post partido.

Santiago del Moro también se sumó a los festejos y compartió una reflexión dedicada a Messi. "La historia la escriben quienes nunca aceptan que es imposible. Gracias por tanta felicidad, Lio. Te amamos: ayer, hoy y siempre", escribió el conductor.

Susana Giménez y Graciela Alfano, históricas enemigas, también se sumaron a la celebración, aunque cada una lo hizo a su manera. La conductora compartió una foto real junto a Lionel para expresar su alegría por la clasificación, mientras que Alfano, fiel a su estilo y habituada a utilizar herramientas de inteligencia artificial en sus publicaciones, eligió recrear una imagen para festejar el agónico triunfo de la Selección.

Nico Vázquez, gran amigo del capitán argentino, no ocultó su emoción y compartió su alegría en medio del desahogo que dejó el sufrido triunfo. "Te amo, Argentina. Te amo, Messi. ¡Qué huevos tienen! Vamos, muchachos. Gracias, Selección", escribió el actor.

Ricardo Darín también se volcó a X para expresar toda su emoción y compartió dos publicaciones que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores. "Orgullo y humildad. La clave", escribió en el primero. Minutos después, redobló la apuesta con otro mensaje cargado de sentimiento: "Somos el ave fénix. No importa cuándo leas esto. Somos argentinos. Gracias, muchachos".

     

 

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