De Susana a Darín: así fue el festejo de los famosos tras el agónico triunfo de Argentina ante Egipto

Santiago del Moro también se sumó a los festejos y compartió una reflexión dedicada a Messi. "La historia la escriben quienes nunca aceptan que es imposible. Gracias por tanta felicidad, Lio. Te amamos: ayer, hoy y siempre", escribió el conductor.

Susana Giménez y Graciela Alfano, históricas enemigas, también se sumaron a la celebración, aunque cada una lo hizo a su manera. La conductora compartió una foto real junto a Lionel para expresar su alegría por la clasificación, mientras que Alfano, fiel a su estilo y habituada a utilizar herramientas de inteligencia artificial en sus publicaciones, eligió recrear una imagen para festejar el agónico triunfo de la Selección.

Nico Vázquez, gran amigo del capitán argentino, no ocultó su emoción y compartió su alegría en medio del desahogo que dejó el sufrido triunfo. "Te amo, Argentina. Te amo, Messi. ¡Qué huevos tienen! Vamos, muchachos. Gracias, Selección", escribió el actor.

Ricardo Darín también se volcó a X para expresar toda su emoción y compartió dos publicaciones que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores. "Orgullo y humildad. La clave", escribió en el primero. Minutos después, redobló la apuesta con otro mensaje cargado de sentimiento: "Somos el ave fénix. No importa cuándo leas esto. Somos argentinos. Gracias, muchachos".