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Confirmado: la FIFA anunció al polémico árbitro que dirigirá a la Selección Argentina ante Cabo Verde

Tras cerrar la fase de grupos con puntaje ideal, el conjunto nacional ya conoce al cuerpo arbitral que impartirá justicia en el primer duelo de eliminación directa.

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Confirmado: la FIFA anunció al polémico árbitro que dirigirá a la Selección Argentina ante Cabo Verde

El camino hacia la defensa del título entra en su etapa más caliente y no deja ningún detalle librado al azar. Después de atravesar la fase de grupos de manera invicta y con puntaje ideal, la Selección Argentina comenzará su participación en la instancia de eliminación directa del Mundial 2026. Con la mente puesta en el decisivo compromiso, la FIFA confirmó que el canadiense Drew Fischer será el encargado de dirigir el partido ante Cabo Verde, por los 16avos de final, el cual se disputará el próximo viernes en el estadio Hard Rock de Miami.

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Lio Scaloni y una botellita de agua. El calor también jugará en el partido del viernes contra Cabo Verde. ( Foto: Reuters)

El juez principal de la velada ecuménica no estará solo en el campo de juego. Según la designación oficial de las autoridades, el árbitro estará acompañado por los asistentes Micheal Barwegen y Lyes Arfa, mientras que la cuarta árbitra será la mexicana Katia García y la AVAR será Sandra Ramírez, completando el cuerpo tecnológico y de campo para el choque.

Quién es Drew Fischer, el árbitro de Argentina vs. Cabo Verde

El encargado de impartir justicia cuenta con una amplia trayectoria en el plano deportivo de la región. A sus 45 años, el canadiense Drew Fischer llega a este compromiso con una amplia experiencia en el arbitraje internacional. Nacido en la ciudad de Calgary, se consolidó con el paso de las temporadas como uno de los jueces más importantes de la CONCACAF y ha dirigido encuentros de máxima exigencia tanto a nivel de clubes como de selecciones.

Además de ser un árbitro habitual en las fechas de la Major League Soccer (MLS), Fischer participó activamente en competiciones de fuste como la Copa Oro y la Nations League de la CONCACAF. Asimismo, el canadiense acumuló un importante recorrido en el sistema de videoarbitraje (VAR), desempeñándose en torneos de primer nivel y consolidando una reputación de juez confiable dentro del fútbol internacional.

Cómo será la agenda de entrenamientos y el viaje de Argentina a Miami

En paralelo a las designaciones oficiales, el búnker del vigente campeón del mundo pateó el tablero en cuanto a la logística inmediata. La Selección Argentina realizará este miércoles su último entrenamiento en Kansas y, por la tarde, emprenderá viaje hacia Miami, donde el viernes se verá las caras ante el combinado africano. El cambio en la planificación le permitirá al cuerpo técnico completar un ensayo más antes de trasladarse a la nueva sede.

Esta modificación del cronograma responde a una decisión del cuerpo técnico de mantener la misma rutina exacta que acompañó al equipo durante toda la fase de grupos. En lugar de viajar un día antes del partido, la Albicileste priorizó completar los trabajos futbolísticos en Kansas y recién después trasladarse a Florida.

La jornada de este miércoles será clave para que Lionel Scaloni termine de definir el equipo titular, especialmente con la evaluación física de algunos futbolistas que llegan entre algodones. Finalizado el entrenamiento, la delegación partirá a las 18:00 rumbo a Miami, donde quedará concentrada para el encuentro que se disputará en el Hard Rock Stadium. El jueves, ya instalada la delegación en la costa este, realizará el último entrenamiento antes del choque ante Cabo Verde en un estadio que trae muy buenos recuerdos: allí conquistó la Copa América 2024.

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