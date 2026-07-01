Confirmado: la FIFA anunció al polémico árbitro que dirigirá a la Selección Argentina ante Cabo Verde

Cómo será la agenda de entrenamientos y el viaje de Argentina a Miami

En paralelo a las designaciones oficiales, el búnker del vigente campeón del mundo pateó el tablero en cuanto a la logística inmediata. La Selección Argentina realizará este miércoles su último entrenamiento en Kansas y, por la tarde, emprenderá viaje hacia Miami, donde el viernes se verá las caras ante el combinado africano. El cambio en la planificación le permitirá al cuerpo técnico completar un ensayo más antes de trasladarse a la nueva sede.

Esta modificación del cronograma responde a una decisión del cuerpo técnico de mantener la misma rutina exacta que acompañó al equipo durante toda la fase de grupos. En lugar de viajar un día antes del partido, la Albicileste priorizó completar los trabajos futbolísticos en Kansas y recién después trasladarse a Florida.

La jornada de este miércoles será clave para que Lionel Scaloni termine de definir el equipo titular, especialmente con la evaluación física de algunos futbolistas que llegan entre algodones. Finalizado el entrenamiento, la delegación partirá a las 18:00 rumbo a Miami, donde quedará concentrada para el encuentro que se disputará en el Hard Rock Stadium. El jueves, ya instalada la delegación en la costa este, realizará el último entrenamiento antes del choque ante Cabo Verde en un estadio que trae muy buenos recuerdos: allí conquistó la Copa América 2024.