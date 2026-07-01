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Agostina Vega
Claudio Gabriel Barrelier
Córdoba

La mamá de Agostina Vega habló por primera vez tras el femicidio y lanzó una fuerte acusación contra el entorno de Barrelier

Melisa Heredia, madre de la adolescente asesinada, dejó su testimonio y apuntó contra el principal imputado en la causa y su entorno. "Para mí hay más involucrados”, comentó.

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Habló la mamá de Agostina Vega tras el hallazgo del cuerpo. (Foto: archivo)

Habló la mamá de Agostina Vega tras el hallazgo del cuerpo. (Foto: archivo)

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sigue avanzando en Córdoba. En ese contexto, Melisa Heredia, madre de la adolescente asesinada, rompió el silencio por primera vez desde el hallazgo de los restos de su hija y dejó un testimonio marcado por el dolor, el reclamo de justicia y el pidiendo "prisión perpetua" contra Claudio Barrelier.

Leé también Caso Agostina Vega: Fassetta buscó desligarse del crimen con una fuerte acusación contra Barrelier
Fassetta se despegó del femicidio de Agostina y responsabilizó a Barrelier. (Foto: gentileza La Voz)

"Estoy satisfecha con lo que ha hecho el fiscal, pero no puedo dormir con todo lo que pasó", expresó en una entrevista con TN, donde también pidió la pena máxima para el principal acusado.

"A él le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver más", afirmó en referencia a Claudio Barrelier, imputado por abuso sexual y homicidio triplemente calificado en un caso investigado como femicidio.

Durante la entrevista, Heredia relató el profundo impacto que provocó el crimen en toda la familia. "Nos han destrozado la vida. No le deseo a nadie lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno nunca se prepara para la muerte de un hijo", sostuvo entre lágrimas.

Agostina Vega fue asesinada en Córdoba. (Foto: archivo)

Agostina Vega fue asesinada en Córdoba. (Foto: archivo)

La mujer recordó además que conocía desde hacía tiempo al principal acusado y que jamás imaginó que pudiera hacerle daño a su hija. "Yo a Barrelier lo conocía y pensé que era mi amigo, que nunca le iba a hacer daño a mi hija", aseguró.

También reveló que durante mucho tiempo creyó en la versión que él difundía sobre una denuncia previa en su contra por el presunto secuestro de una mujer. "Nos decía que le habían hecho una cama política y todos pensábamos que era inocente", recordó.

Cuestionó la actuación policial

Heredia también apuntó contra la respuesta policial durante las primeras horas posteriores a la desaparición de Agostina.

Según contó, las sospechas sobre Barrelier surgieron apenas recibió el llamado del remisero que trasladó a la adolescente. "Cuando el remisero me dijo que la había dejado en la casa de Barrelier, enseguida sospeché de él", relató.

La mujer aseguró que fue inmediatamente a ampliar la denuncia y brindó todos los datos necesarios para localizarlo. "Di su nombre, su apellido y la dirección, pero no se movieron rápido. Me tuvieron desde las cuatro hasta las nueve de la mañana para tomarme la denuncia", cuestionó.

Claudio Barrelier. (Foto: archivo)

Claudio Barrelier. (Foto: archivo)

"Para mí hay más involucrados"

La madre de Agostina también manifestó que, a su entender, el crimen no fue cometido por una sola persona. "Para mí hay más involucrados. Todo el círculo de Barrelier está involucrado. Los quiero a todos presos", afirmó.

En ese sentido, se refirió a Osvaldo Fassetta, uno de los imputados por encubrimiento. "Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad no sé", expresó.

Sobre Soledad Andreani, también detenida por presunto encubrimiento, explicó que apenas la había visto en dos oportunidades y que no mantenía ninguna relación con ella.

El dolor por un cumpleaños que no llegará

En el tramo más emotivo de la entrevista, Melisa recordó cómo era Agostina y confesó que nunca podrá superar su ausencia. "Mi vida ahora es mi hijo. Tengo que seguir por él, no me puedo quedar llorando en la cama. Toda la vida voy a llorar a mi hija", dijo.

Además, contó que el mes de julio será especialmente difícil porque la adolescente habría celebrado sus 15 años. "Ya le habíamos organizado la fiesta, ya había elegido su vestido. Es algo muy doloroso", lamentó.

Antes de finalizar, dejó un mensaje que conmovió a todos. "Mi hija era una nena. Era la chispita de la familia. Todos sus compañeros la querían, sus amigas están destruidas. Como siempre les dije, no me dejen sola", concluyó.

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