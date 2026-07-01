La mamá de Agostina Vega habló por primera vez tras el femicidio y lanzó una fuerte acusación contra el entorno de Barrelier

Agostina Vega fue asesinada en Córdoba. (Foto: archivo)

La mujer recordó además que conocía desde hacía tiempo al principal acusado y que jamás imaginó que pudiera hacerle daño a su hija. "Yo a Barrelier lo conocía y pensé que era mi amigo, que nunca le iba a hacer daño a mi hija", aseguró.

También reveló que durante mucho tiempo creyó en la versión que él difundía sobre una denuncia previa en su contra por el presunto secuestro de una mujer. "Nos decía que le habían hecho una cama política y todos pensábamos que era inocente", recordó.

Cuestionó la actuación policial

Heredia también apuntó contra la respuesta policial durante las primeras horas posteriores a la desaparición de Agostina.

Según contó, las sospechas sobre Barrelier surgieron apenas recibió el llamado del remisero que trasladó a la adolescente. "Cuando el remisero me dijo que la había dejado en la casa de Barrelier, enseguida sospeché de él", relató.

La mujer aseguró que fue inmediatamente a ampliar la denuncia y brindó todos los datos necesarios para localizarlo. "Di su nombre, su apellido y la dirección, pero no se movieron rápido. Me tuvieron desde las cuatro hasta las nueve de la mañana para tomarme la denuncia", cuestionó.

Claudio Barrelier. (Foto: archivo)

"Para mí hay más involucrados"

La madre de Agostina también manifestó que, a su entender, el crimen no fue cometido por una sola persona. "Para mí hay más involucrados. Todo el círculo de Barrelier está involucrado. Los quiero a todos presos", afirmó.

En ese sentido, se refirió a Osvaldo Fassetta, uno de los imputados por encubrimiento. "Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad no sé", expresó.

Sobre Soledad Andreani, también detenida por presunto encubrimiento, explicó que apenas la había visto en dos oportunidades y que no mantenía ninguna relación con ella.

El dolor por un cumpleaños que no llegará

En el tramo más emotivo de la entrevista, Melisa recordó cómo era Agostina y confesó que nunca podrá superar su ausencia. "Mi vida ahora es mi hijo. Tengo que seguir por él, no me puedo quedar llorando en la cama. Toda la vida voy a llorar a mi hija", dijo.

Además, contó que el mes de julio será especialmente difícil porque la adolescente habría celebrado sus 15 años. "Ya le habíamos organizado la fiesta, ya había elegido su vestido. Es algo muy doloroso", lamentó.

Antes de finalizar, dejó un mensaje que conmovió a todos. "Mi hija era una nena. Era la chispita de la familia. Todos sus compañeros la querían, sus amigas están destruidas. Como siempre les dije, no me dejen sola", concluyó.