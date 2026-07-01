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Con Lionel Messi, Mbappé, Haaland y Kane: quiénes lideran la tabla de goleadores del Mundial

En una carrera para terminar como el máximo artillero de la Copa del Mundo, varios jugadores también compiten por convertirse en el goleador histórico de los Mundiales.

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Lionel Messi continúa como el máximo goleador histórico de los Mundiales con 19 tantos. (Foto: Reuters)

Lionel Messi continúa como el máximo goleador histórico de los Mundiales con 19 tantos. (Foto: Reuters)

El Mundial 2026 se convirtió en uno de los más espectaculares de los últimos tiempos por la enorme cantidad de goles y partidos vibrantes. En ese contexto, la lucha por ser máximo goleador del torneo, está más pareja que nunca y reúne a las principales figuras del fútbol mundial.

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Foto: Xinhua

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane protagonizan una carrera apasionante por terminar como el máximo artillero de la Copa del Mundo. Además del reconocimiento individual, varios de ellos también compiten por convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Tras la fase de grupos y el inicio de los 16avos de final, Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la tabla de goleadores del Mundial 2026 con seis tantos cada uno.

Sin embargo, el capitán de la Selección argentina cuenta con una ventaja importante: alcanzó esa cifra habiendo disputado un partido menos, ya que todavía debe jugar su encuentro correspondiente a los 16avos de final. Esa situación le permite mantener intactas sus posibilidades de ampliar la diferencia.

Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Harry Kane y Erling Haaland acechan de cerca

El delantero de Inglaterra, Harry Kane, se metió de lleno en la discusión tras convertir un doblete en la victoria frente a República Democrática del Congo por los 16avos de final. Con esos dos goles, el atacante inglés llegó a cinco conquistas y quedó a solo un tanto de los líderes.

La misma cifra suma Erling Haaland, quien también permanece en carrera y buscará aprovechar las próximas rondas para alcanzar a Messi y Mbappé. Más atrás aparecen Vinícius Jr. y Ousmane Dembélé, ambos con cuatro goles, manteniéndose expectantes en una tabla que promete seguir cambiando a medida que avance el torneo.

Messi también domina la carrera por el récord histórico

La pelea no se limita únicamente al Mundial 2026. Los goles convertidos en esta edición también modifican la clasificación histórica de los máximos artilleros de las Copas del Mundo.

Con sus anotaciones en el certamen, Lionel Messi continúa como el máximo goleador histórico de los Mundiales con 19 tantos, mientras que Kylian Mbappé lo sigue muy de cerca con 18, una diferencia mínima que mantiene abierta otra de las grandes rivalidades del fútbol internacional.

Cada partido puede cambiar el liderazgo tanto en la Bota de Oro del Mundial 2026 como en el ranking histórico, lo que agrega un atractivo extra a la definición del campeonato.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

  • Lionel Messi (Argentina): 6 goles
  • Kylian Mbappé (Francia): 6 goles
  • Harry Kane (Inglaterra): 5 goles
  • Erling Haaland (Noruega): 5 goles
  • Vinícius Jr. (Brasil): 4 goles
  • Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles
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