Con Lionel Messi, Mbappé, Haaland y Kane: quiénes lideran la tabla de goleadores del Mundial

Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Harry Kane y Erling Haaland acechan de cerca

El delantero de Inglaterra, Harry Kane, se metió de lleno en la discusión tras convertir un doblete en la victoria frente a República Democrática del Congo por los 16avos de final. Con esos dos goles, el atacante inglés llegó a cinco conquistas y quedó a solo un tanto de los líderes.

La misma cifra suma Erling Haaland, quien también permanece en carrera y buscará aprovechar las próximas rondas para alcanzar a Messi y Mbappé. Más atrás aparecen Vinícius Jr. y Ousmane Dembélé, ambos con cuatro goles, manteniéndose expectantes en una tabla que promete seguir cambiando a medida que avance el torneo.

Messi también domina la carrera por el récord histórico

La pelea no se limita únicamente al Mundial 2026. Los goles convertidos en esta edición también modifican la clasificación histórica de los máximos artilleros de las Copas del Mundo.

Con sus anotaciones en el certamen, Lionel Messi continúa como el máximo goleador histórico de los Mundiales con 19 tantos, mientras que Kylian Mbappé lo sigue muy de cerca con 18, una diferencia mínima que mantiene abierta otra de las grandes rivalidades del fútbol internacional.

Cada partido puede cambiar el liderazgo tanto en la Bota de Oro del Mundial 2026 como en el ranking histórico, lo que agrega un atractivo extra a la definición del campeonato.

Tabla de goleadores del Mundial 2026