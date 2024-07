La TAJANTE decisión de Conmebol contra Marcelo Bielsa luego de su explosiva conferencia de prensa

La conferencia de prensa incendiaria se llevó a cabo antes del partido por el tercer puesto frente a Canadá. Durante más de cuarenta minutos, Bielsa exigió disculpas de la organización por no proteger a las familias de los futbolistas uruguayos en el estadio tras la semifinal perdida contra Colombia. Además, acusó a la Conmebol de "mentir explícitamente" sobre el estado de los campos de juego y de entrenamiento.

"Dijeron que los campos de entrenamiento están perfectos, que los campos están perfectos, y hay evidencia de que son mentiras. Es una plaga de mentirosos. Las uniones del campo no cierran, los campos de entrenamiento eran un desastre", declaró el Loco, visiblemente exaltado.

Además, el entrenador del conjunto uruguayo, expresó: "No se dan cuenta de que esos jóvenes (los jugadores uruguayos) si no hubieran hecho eso habrían sido condenados por nosotros mismos. ¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer? De qué sanción me hablan, lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas".

En la misma línea, Marcelo Bielsa también los problemas de Bolivia para entrenar y se refirió a Lionel Scaloni, lamentando que las quejas de los entrenadores puedan provocar sanciones. Incluso, el DT arremetió contra los medios de comunicación, señalando que un porcentaje de ellos "no dice lo que deben" y criticando a aquellos que "se callan".