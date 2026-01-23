La tajante determinación de Alinza Lima con Carlos Zambrano y los otros dos jugadores denunciados por abuso

La medida disciplinaria se adoptó mientras la causa avanza en el ámbito judicial, sin que implique una definición sobre la responsabilidad penal de los involucrados.

Cómo fue el episodio denunciado

De acuerdo con la denuncia presentada, el hecho habría ocurrido días atrás en el hotel Hyatt de Montevideo. La joven argentina relató que viajó a Uruguay junto a una amiga y mantuvo un encuentro con los futbolistas en el hotel donde se hospedaba.

Siempre en base a su testimonio, allí habría sido víctima de abuso sexual. Tras el episodio, la mujer regresó a la Argentina y radicó la denuncia en el Juzgado Correccional y Criminal N°61, a cargo del juez Edmundo Rabbione.

Según se informó, luego de su regreso, Carlos Zambrano habría intentado comunicarse con la denunciante por distintos medios, aunque la joven no respondió a esos intentos de contacto.

Qué impacto tuvo la situación en el club

La noticia generó un fuerte impacto en el entorno de Alianza Lima. Durante la misma jornada en la que se comunicó la separación de los futbolistas, la barra del club se hizo presente en el estadio para tener un cara a cara con el plantel.

De acuerdo a lo ocurrido, algunos hinchas lograron ingresar al campo de juego e intentaron agredir a los jugadores, en un clima de tensión que obligó a reforzar las medidas de seguridad.

Por qué el caso de Zambrano genera mayor repercusión

Entre los tres futbolistas separados, el nombre de Carlos Zambrano es el que mayor repercusión genera a nivel regional. El defensor peruano tuvo un paso por Boca entre 2020 y 2022, además de una extensa carrera en el fútbol europeo y un largo recorrido en la selección de Perú.

Su condición de ex jugador del fútbol argentino vuelve a poner el foco mediático sobre el caso y amplifica el impacto de la decisión tomada por Alianza Lima.

Mientras la Justicia avanza con la investigación, el club optó por una postura institucional firme: apartar a los involucrados, colaborar con las autoridades y resguardar su imagen en un contexto de extrema gravedad.