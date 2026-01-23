En vivo Radio La Red
Deportes
Abuso
Club Alianza Lima
FÚTBOL

La tajante determinación de Alinza Lima con Carlos Zambrano y los otros dos jugadores denunciados por abuso

El club peruano comunicó la determinación en relación sobre Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, denunciados por una joven argentina por un hecho ocurrido en Montevideo.

El club Alianza Lima decidió separar indefinidamente del plantel profesional a los tres futbolistas denunciados por abuso sexual en las últimas horas. La medida alcanza al ex defensor de Boca Carlos Zambrano, a Miguel Trauco y a Sergio Peña Flores, y fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales del club.

image

La decisión se conoció este jueves por la tarde y se da en el marco de una causa judicial iniciada en la Argentina, luego de la denuncia presentada por una joven argentina. Según el comunicado oficial, los futbolistas fueron apartados del primer equipo masculino y se les inició un procedimiento disciplinario interno, conforme al reglamento de la institución.

Qué informó oficialmente Alianza Lima

En su comunicado, el club fue claro respecto a los pasos adoptados. “El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno”, informó Alianza Lima.

Además, la institución manifestó su disposición a colaborar con las autoridades durante el proceso de investigación y reafirmó su compromiso con “el respeto, la disciplina y la integridad”, valores que, según señalaron, rigen el accionar del club.

La medida disciplinaria se adoptó mientras la causa avanza en el ámbito judicial, sin que implique una definición sobre la responsabilidad penal de los involucrados.

Cómo fue el episodio denunciado

De acuerdo con la denuncia presentada, el hecho habría ocurrido días atrás en el hotel Hyatt de Montevideo. La joven argentina relató que viajó a Uruguay junto a una amiga y mantuvo un encuentro con los futbolistas en el hotel donde se hospedaba.

Siempre en base a su testimonio, allí habría sido víctima de abuso sexual. Tras el episodio, la mujer regresó a la Argentina y radicó la denuncia en el Juzgado Correccional y Criminal N°61, a cargo del juez Edmundo Rabbione.

Según se informó, luego de su regreso, Carlos Zambrano habría intentado comunicarse con la denunciante por distintos medios, aunque la joven no respondió a esos intentos de contacto.

Qué impacto tuvo la situación en el club

La noticia generó un fuerte impacto en el entorno de Alianza Lima. Durante la misma jornada en la que se comunicó la separación de los futbolistas, la barra del club se hizo presente en el estadio para tener un cara a cara con el plantel.

De acuerdo a lo ocurrido, algunos hinchas lograron ingresar al campo de juego e intentaron agredir a los jugadores, en un clima de tensión que obligó a reforzar las medidas de seguridad.

Por qué el caso de Zambrano genera mayor repercusión

Entre los tres futbolistas separados, el nombre de Carlos Zambrano es el que mayor repercusión genera a nivel regional. El defensor peruano tuvo un paso por Boca entre 2020 y 2022, además de una extensa carrera en el fútbol europeo y un largo recorrido en la selección de Perú.

Su condición de ex jugador del fútbol argentino vuelve a poner el foco mediático sobre el caso y amplifica el impacto de la decisión tomada por Alianza Lima.

Mientras la Justicia avanza con la investigación, el club optó por una postura institucional firme: apartar a los involucrados, colaborar con las autoridades y resguardar su imagen en un contexto de extrema gravedad.

