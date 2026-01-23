¿Presión para Colapinto? La fuerte advertencia de Briatore en el lanzamiento del Alpine 2026: "No..."

Lejos de refugiarse en el cambio reglamentario o en procesos a largo plazo, el jefe de Alpine remarcó que la exigencia será inmediata. “Tenemos que ir rápido, no importa la regulación”, lanzó, en una de las frases más fuertes de la presentación, que rápidamente se replicó entre los fanáticos y en el ambiente de la Fórmula 1.

Qué rol les asignó Briatore a los pilotos

En su mensaje, Briatore también puso el foco en quienes estarán al volante del A526. Mencionó a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Aron, y fue claro sobre la responsabilidad que recaerá sobre ellos durante la temporada.

“Dependemos de estos tres chicos, ellos son los jefes. Son los que tienen que traer el resultado cada fin de semana”, aseguró, en una definición que expone la confianza del equipo en sus pilotos, pero también la presión que tendrán carrera tras carrera.

En tono distendido, Briatore incluso se permitió una broma al referirse a la convivencia interna: “Pierre y Franco son amigos, al menos por ahora, después de tres carreras no sé”, comentó entre risas, dejando entrever la competencia natural que se vive dentro de cualquier equipo de Fórmula 1.

Cómo fue el desarrollo del nuevo auto de Alpine

Briatore también se refirió al trabajo realizado en los últimos meses en la fábrica de Enstone. “Han sido meses especialmente intensos, diseñando y desarrollando el A526 en colaboración con Mercedes-AMG”, explicó, en relación al nuevo vínculo técnico que tendrá Alpine a partir de esta temporada.

La escudería contará con motor y caja de cambios suministrados por Mercedes-AMG, una asociación que genera expectativas internas. “Estamos muy ilusionados con esta colaboración”, reconoció Briatore, quien entiende que este nuevo paquete técnico debe traducirse en un salto de rendimiento.

Qué significa este mensaje para Colapinto

Para Franco Colapinto, protagonista del evento, las palabras de Briatore marcan el contexto en el que afrontará su primera temporada completa en la Fórmula 1. El argentino estará bajo la lupa desde el inicio, en un equipo que ya no acepta explicaciones y apunta directamente a los resultados.

Con el A526 presentado y un discurso sin rodeos desde la conducción del equipo, Alpine dejó en claro que 2026 será un año de exigencia máxima. Y Briatore lo resumió sin vueltas: no hay más excusas.