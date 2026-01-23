En vivo Radio La Red
Deportes
Alpine
Flavio Briatore
FÓRMULA 1

¿Presión para Colapinto? La fuerte advertencia de Briatore en el lanzamiento del Alpine 2026: "No..."

En la presentación del nuevo auto de Alpine, Flavio Briatore dejó en claro que el equipo está obligado a dar resultados y puso el foco en el rendimiento inmediato, más allá del reglamento.

La presentación del nuevo auto de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó mucho más que una puesta en escena impactante. En un evento realizado a bordo de un crucero frente a la costa de Barcelona, Flavio Briatore fue contundente con su mensaje y marcó el tono con el que la escudería afrontará el nuevo campeonato: “Este año no hay más excusas”.

image

(Foto: REUTER)

El directivo italiano tomó la palabra ante los pilotos, el equipo técnico y los invitados especiales, y no esquivó la presión. Con el nuevo monoplaza ya presentado y el inicio del Mundial cada vez más cerca, Briatore dejó en claro que Alpine apunta a resultados concretos desde el arranque de la temporada, que comenzará en marzo con el Gran Premio de Melbourne.

Qué dijo Briatore sobre las expectativas para la nueva temporada

Desde el inicio de su discurso, Briatore fue directo. “Este año no hay más excusas y tenemos que lograr buenos resultados. El auto será competitivo”, afirmó, dejando en evidencia que la etapa de transición quedó atrás y que el equipo debe responder en pista.

Lejos de refugiarse en el cambio reglamentario o en procesos a largo plazo, el jefe de Alpine remarcó que la exigencia será inmediata. “Tenemos que ir rápido, no importa la regulación”, lanzó, en una de las frases más fuertes de la presentación, que rápidamente se replicó entre los fanáticos y en el ambiente de la Fórmula 1.

Qué rol les asignó Briatore a los pilotos

En su mensaje, Briatore también puso el foco en quienes estarán al volante del A526. Mencionó a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Aron, y fue claro sobre la responsabilidad que recaerá sobre ellos durante la temporada.

“Dependemos de estos tres chicos, ellos son los jefes. Son los que tienen que traer el resultado cada fin de semana”, aseguró, en una definición que expone la confianza del equipo en sus pilotos, pero también la presión que tendrán carrera tras carrera.

En tono distendido, Briatore incluso se permitió una broma al referirse a la convivencia interna: “Pierre y Franco son amigos, al menos por ahora, después de tres carreras no sé”, comentó entre risas, dejando entrever la competencia natural que se vive dentro de cualquier equipo de Fórmula 1.

Cómo fue el desarrollo del nuevo auto de Alpine

Briatore también se refirió al trabajo realizado en los últimos meses en la fábrica de Enstone. “Han sido meses especialmente intensos, diseñando y desarrollando el A526 en colaboración con Mercedes-AMG”, explicó, en relación al nuevo vínculo técnico que tendrá Alpine a partir de esta temporada.

La escudería contará con motor y caja de cambios suministrados por Mercedes-AMG, una asociación que genera expectativas internas. “Estamos muy ilusionados con esta colaboración”, reconoció Briatore, quien entiende que este nuevo paquete técnico debe traducirse en un salto de rendimiento.

Qué significa este mensaje para Colapinto

Para Franco Colapinto, protagonista del evento, las palabras de Briatore marcan el contexto en el que afrontará su primera temporada completa en la Fórmula 1. El argentino estará bajo la lupa desde el inicio, en un equipo que ya no acepta explicaciones y apunta directamente a los resultados.

Con el A526 presentado y un discurso sin rodeos desde la conducción del equipo, Alpine dejó en claro que 2026 será un año de exigencia máxima. Y Briatore lo resumió sin vueltas: no hay más excusas.

