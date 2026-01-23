En vivo Radio La Red
Tensión máxima en Alianza Lima: la barra brava apretó a Zambrano y a los otros jugadores denunciados por abuso

Luego de la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano y otros dos futbolistas, la barra brava de Alianza Lima irrumpió en el estadio y los enfrentó cara a cara.

La crisis en Alianza Lima sumó en las últimas horas un episodio de extrema tensión. Luego de que se conociera la denuncia por abuso sexual presentada por una joven argentina contra tres futbolistas del plantel profesional, la barra brava del club ingresó al estadio durante un entrenamiento con el objetivo de increpar a los jugadores involucrados.

El hecho fue abordado en el programa Lape Club Social, que se emite por América TV, y mostró una escena que profundiza el impacto institucional y deportivo del caso. Los hinchas lograron acceder al campo de juego y quedaron cara a cara con los futbolistas denunciados, en un clima de intimidación que obligó a reforzar la seguridad.

Qué ocurrió durante el ingreso de la barra al estadio

Tras hacerse pública la denuncia, un grupo numeroso de hinchas se presentó en las inmediaciones del estadio de Alianza Lima. Primero se concentraron en una de las puertas, con gritos, insultos y golpes. Minutos después, lograron ingresar al campo de juego y avanzaron hacia los jugadores que buscaban.

Algunos periodistas presentes registraron la escena en video. En una de las grabaciones se escucha una advertencia directa dirigida a Carlos Zambrano, el más conocido de los denunciados por su pasado en el fútbol argentino: “Zambrano, no vamos a meter la mano con violines”, gritaron desde la tribuna, en una frase que se viralizó rápidamente.

Quiénes son los futbolistas denunciados

La denuncia fue presentada por una joven argentina de 22 años y apunta contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, todos integrantes del plantel profesional de Alianza Lima y con recorrido en la selección de Perú.

Zambrano, en particular, concentra la mayor atención mediática por su paso por Boca entre 2020 y 2022 y por su trayectoria internacional. Esa exposición explica, en parte, la reacción inmediata y violenta del entorno del club.

Cómo es la denuncia presentada por la joven argentina

Según consta en la denuncia, el hecho habría ocurrido días atrás en el hotel Hyatt de Montevideo, durante la estadía de Alianza Lima en Uruguay por la Serie Río de la Plata. La joven relató que viajó junto a una amiga y mantuvo un encuentro con los futbolistas en el hotel donde se hospedaba.

Siempre en base a su testimonio, luego de haber compartido una salida previa con Zambrano, fue invitada a una habitación del hotel. Allí, según su relato, aparecieron los otros dos jugadores y fue abusada sexualmente por los tres.

Tras regresar a la Argentina, la joven realizó la denuncia en el Juzgado Correccional y Criminal N°61, a cargo del juez Edmundo Rabbione. Además, aportó el informe médico del Hospital Muñiz, donde fue atendida, y las prendas que llevaba el día del presunto hecho, como parte de las pruebas.

¿Qué decisión tomó Alianza Lima?

Frente a la gravedad del caso, Alianza Lima decidió separar de manera indefinida del plantel profesional a Zambrano, Trauco y Peña Flores. El club emitió un comunicado oficial en el que informó que se inició un procedimiento disciplinario interno y que la institución colaborará con las autoridades mientras avanza la investigación judicial.

Mientras la causa sigue su curso en la Justicia, el episodio protagonizado por la barra dejó en evidencia el nivel de tensión que atraviesa el club y sumó un nuevo capítulo a un caso que ya excede lo deportivo y mantiene en vilo al fútbol sudamericano.

